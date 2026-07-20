Autofanaten raken er enerzijds niet over uitgepraat, anderzijds zijn ze snel klaar: "Lelijk", is de algemene consensus over de Ferrari Luce. Deze volledig elektrische sportauto van Ferrari wordt niet zozeer in het verdomhoekje gestopt omdat het een elektrisch voertuig is, het design is vooral waar men over valt. Maar, stel je voor dat je het eerste productiemodel van de Luce kunt kopen: dan heb je wel een icoon in handen. En Ferrari heeft een bijzondere manier bedacht om die eerste bolide te verkopen.

Ferrari Luce

Het Italiaanse automerk heeft namelijk besloten om zijn auto in een Chassis 0-versie onder de hamer te gooien. Tijdens Monterey Car Week in augustus wordt de bolide geveild aan de hoogste bieder. Wel moet je tenminste 1,1 miljoen dollar op de bank hebben om het gevaarte te kopen. Dat is blijkbaar waar de veiling mee begint, dus mogelijk heb je toch iets meer nodig. Het is de Amerikaanse versie van de auto en hoewel hij mag worden gekocht door iemand buiten de Verenigde Staten, is het exporteren, importeren en op kenteken zetten van het racemonster dan volledig aan de koper.

Het klinkt allemaal heel streng en kil, maar stiekem is het eigenlijk een heel mooie veiling. Ferrari doet de auto namelijk niet zomaar onder de hamer: het is voor een goed doel en alle opbrengsten gaan dan ook naar dat goede doel. Dat doel zijn educatieve lessen via de Ferrari Foundation.

Ferrari-logo op een witte achtergrond

De Luce wordt geleverd met een Madreperla Semi-Gloss afwerking en het interieur is in Perla Le Mans metallic leer. Hij heeft zelfs een Ferrari-logo op een witte achtergrond. Ferrari schrijft: "Aangeduid als "Chassis 0", het eerste productiechassis van het Ferrari Luce-programma en voorzien van een speciale plaquette, is deze auto een van de meest complete en betekenisvolle uitingen van het Ferrari Tailor Made-programma. Een uniek exemplaar waarin stilistisch onderzoek, technische innovatie en ambachtelijk vakmanschap samenkomen om een werkelijk unieke Ferrari te creëren."

Maar: wat krijg je er nou echt voor ? De auto is ten eerste ontworpen door Jony Ive, de man die de designtaal van Apple zo'n beetje heeft uitgevonden. Onder de vloer van de bolide ligt een 122 kWh accupakket dat kan snelladen tot 350 kW. De actieradius is meer dan 530 kilometer dankzij vier elektromotoren, die samen 1.050 pk leveren. Optrekken van 0 naar 100 km/u duurt 2,5 seconden en als je echt snel wil, dan kan dat: hij gaat sneller dan 310 kilometer per uur.

Wat misschien nog wel de belangrijkste toevoeging is, dat is dat de ronkende motor niet door speakers te horen is als een soort bandje: Ferrari ontwikkelde een ssteem waarbij vibraties en mechanische trillingen van de draaiende onderdelen worden versterkt. Tof. Nieuwsgierig hoe het klinkt? Check de onderstaande video:

Of ja, wie weet kun je er straks live naar luisteren, als je deze bijzondere Ferrari op de kop tikt.