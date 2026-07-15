Als we horen over problemen met zelfrijdende taxi's, dan is dat vaak te wijten aan de auto's zelf. Ze zijn bijvoorbeeld niet goed geprogrammeerd, waardoor ze bij een stroomstoring hele opstoppingen in de stad veroorzaken. Of ze gingen een tijdje op een soort parkeerterrein met zijn alle toeteren en alarmen af laten gaan, of niet aan de kant voor de hulpdiensten of schoolbussen: er is veel gedoe geweest met robotaxi's, maar nu blijkt dat het toch ook wel eens de passagiers zijn die voor problemen zorgen.

Robotaxi's

In een nogal onthullend artikel van Bloomberg wordt duidelijk gemaakt wat er bij het schoonmaken van de autonome taxi's zoal gevonden wordt. Sommige dingen zijn te verwachten, zoals braaksel of poep, want mensen zijn nu eenmaal vreemde wezens. Maar wat ook vaak gebeurt is dat er passagiers in slaap vallen, en dan niet wakker worden als ze op hun bestemming zijn aangekomen.

Soms komen er zelfs brandweermannen aan te pas om mensen uit de auto te halen en te vragen of ze wel oke zijn. Je kunt erom lachen, want het kan natuurlijk gebeuren dat je in slaap valt, maar ze houden dus wel de hulpdiensten aan de slag.

De hulpdiensten ingeschakeld

Het is namelijk niet zo dat mensen die slapen zelf 911 bellen, maar als iemand ene uur nadat zijn rit is afgelopen nog steeds slapend in de auto ligt, dan zal een remote Waymo-assistent via de speakers van de auto proberen te praten met de persoon en hem of haar wakker te maken. Maar als dat niet lukt, dan wordt er op den duur wel 911 gebeld, omdat er dan toch wel wordt gedacht dat er misschien iets goed mis is.

In de eerste 9 maanden dat Waymo actief was in Austin waren er wel 99 van dit soort situaties. En meestal hebben die mensen helemaal geen medische ondersteuning nodig. Het is de vraag of er wel hard genoeg wordt gevraagd of iemand oke is: gaat er bijvoorbeeld een soort alarm af dan? Dat is wat onduidelijk.

Ondertussen zijn er echter ook alweer andere problemen gemeld, namelijk dat Waymo's de laatste tijd meerdere malen door noodsituaties zijn heengereden : flitsende lichten, pilonnen, ze lijken er niet erg op te reageren. Ook zouden ze ambulances in de weg hebbengestaan. Niet alleen Waymo's zijn hierin dader: ook andere autonome taxi's doen dit. Dat is ook een probleem dat de hulpdiensten bezighoudt.

Taxibedrijven