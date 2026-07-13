Er zijn van die drie letters waar autoliefhebbers spontaan een glimlach van krijgen en GTi is zo'n naam. Vraag iemand van een jaar of veertig of vijftig naar de Peugeot 205 GTi en de kans is groot dat je geen technisch verhaal krijgt, maar een herinnering. Over een vakantie naar Zuid-Frankrijk . Een vriend die er eentje had. Of over een ritje waarvan achteraf werd afgesproken dat er thuis vooral niet meer over gesproken zou worden.

Dat is precies wat een icoon doet. Je hoeft hem niet uit te leggen. Iedereen vult het verhaal zelf in. Juist daarom is het bijzonder dat Peugeot de naam weer van stal haalt. Niet voor een benzineauto met een handgeschakelde versnellingsbak en een rauwe uitlaat, maar voor een volledig elektrische E-208 GTi.

Voor sommige autoliefhebbers voelt dat bijna als vloeken in de kerk. Tegelijkertijd is het misschien wel de enige manier om een legende in leven te houden. De wereld verandert, auto's veranderen en ook een GTi ontkomt daar niet aan. De kunst is alleen om onderweg niet kwijt te raken waarom die drie letters ooit zo bijzonder werden. En daar zit misschien wel de grootste uitdaging van Peugeot.

Een GTi bouw je niet alleen met een sterkere elektromotor

Wie denkt dat Peugeot simpelweg een paar extra pk's aan de bestaande E-208 heeft toegevoegd, komt behoorlijk bedrogen uit. Natuurlijk klinkt 281 pk indrukwekkend en een sprint naar de 100 km/u in 5,5 seconden is rap zet deze compacte hatchback hoog op de ranglijst in zijn klasse. Maar met alleen vermogen doe je te kort aan een GTi.

Waarschijnlijk is zelfs het minst interessante onderdeel van deze auto. Een GTi herken je namelijk niet op een rechte snelweg. Die herken je op een verlaten landweggetje in Brabant, ergens in de Ardennen of op een bergpas waar de ene bocht vanzelf overloopt in de volgende. Pas daar ontdek je of een auto lichtvoetig aanvoelt, of hij je uitdaagt en of je stiekem nog een stukje omrijdt voordat je naar huis gaat.

Dat bijzondere gevoel laat zich niet uitdrukken in pk's of Newtonmeters. Peugeot lijkt dat goed te hebben begrepen. Voor de ontwikkeling van de E-208 GTi werd niet alleen de ontwerpafdeling ingeschakeld, maar vooral Peugeot Sport. Dezelfde engineers die normaal hun dagen vullen met de 9X8 Hypercar en die voorbereidingen doen voor een 24-uur race. Dat zijn niet de gasten die onder de indruk raken van een mooie brochure. Die willen gewoon een auto bouwen die klopt zodra de eerste bocht in zicht is.

De details vertellen het echte verhaal

Dat is wel wat je terug ziet in de keuzes die Peugeot heeft gemaakt. De E-208 GTi staat 25 millimeter lager op zijn wielen, kreeg een bredere spoorbreedte, een compleet nieuw onderstel, grotere remmen en een mechanisch sperdifferentieel. Zelfs het regeneratief remmen verdwijnt in de Sport-stand grotendeels naar de achtergrond. Niet omdat het technisch niet anders kan, maar omdat een sportieve auto soms gewoon moet doen wat de bestuurder verwacht.

Dat klinkt misschien als een klein detail, maar juist dat is waar autoliefhebbers gelukkig van worden. Je merkt aan alles dat Peugeot niet op zoek was naar de snelste elektrische hatchback. Het merk wilde weer een auto bouwen waarbij het stuur belangrijker is dan de stopwatch. Dat soort zinnen schrijf je ook alleen maar op bij een echte GTi.

Gelukkig zijn ze bij Peugeot de 205 niet vergeten

Ook het design verraadt dat de ontwerpers af en toe met een glimlach oude foto's van de 205 GTi hebben bekeken. De nieuwe 18-inch velgen zijn een moderne knipoog naar de iconische gaatjesvelgen van vroeger. De rode accenten keren terug op precies de juiste plekken, zonder dat het overdreven wordt. Rode gordels, sportstoelen, subtiele GTi-logo's, het zijn details die vooral opvallen bij mensen die de geschiedenis van het model kennen.

Gelukkig is het echter geen rijdend eerbetoon geworden. Want dat is misschien wel de grootste valkuil bij auto's met een rijke historie. Fabrikanten proberen soms zó graag nostalgie op te roepen dat het eindresultaat meer weg heeft van een museumstuk dan van een moderne auto. Daar trapt Peugeot duidelijk niet in. De E-208 GTi oogt gewoon als een compacte, gespierde hatchback die toevallig weet waar hij vandaan komt.

Een icoon opnieuw uitvinden is misschien wel moeilijker dan een nieuwe auto ontwerpen

Het interessante aan deze E-208 GTi is niet dat hij elektrisch is. Dat hoofdstuk zijn we inmiddels gelukkig wel voorbij. Interessanter is de vraag of een merk een icoon opnieuw kan uitvinden zonder de ziel kwijt te raken. Waarschijnlijk is dat een stuk lastiger dan een compleet nieuwe auto ontwerpen. Bij een nieuw model begint iedereen met een leeg vel papier. Bij een GTi kijkt een hele generatie liefhebbers mee over je schouder. Iedereen heeft een mening, iedereen heeft herinneringen en iedereen weet precies hoe een GTi volgens hem zou moeten rijden.

Misschien heeft Peugeot daarom wel langer nagedacht over die drie letters op de achterklep dan over de elektromotor onder de motorkap. Want een snelle elektrische auto bouwen kunnen inmiddels meer merken. Een auto bouwen die de naam GTi verdient, is een heel ander verhaal.

Dinsdag weten we meer

Komende dinsdag krijgen we de kans om daar zelf een eerste indruk van op te doen. Tijdens de presentatie van de futuristische Peugeot Polygon Concept staat er dan ook de nieuwe E-208 GTi klaar. Dan zien we hem niet alleen eindelijk in het wild, maar maken we ook de eerste kilometers. En zoals dat bij iedere GTi hoort, laten we de stopwatch lekker in onze zak zitten.

Veel interessanter is de vraag of we na de eerste rit automatisch op zoek gaan naar nog een bocht. Want uiteindelijk is dát altijd de echte test geweest van een GTi.