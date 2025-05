Peugeot duikt de diepte in met Capsule II: design voor de wetenschap onder water

Design en wetenschap ontmoeten elkaar in de diepzee. Peugeot werkt samen met het Franse expeditieprogramma Under The Pole aan de ontwikkeling van Capsule II, een geavanceerde onderwaterhabitat die oceanen toegankelijker en veiliger moet maken voor langdurig onderzoek. De capsule is niet alleen technologisch innovatief, maar krijgt ook een ergonomisch én duurzaam ontwerp, mede dankzij de expertise van Peugeot en de Stellantis Design Studio.

Wat is Capsule II?

Capsule II is de opvolger van de huidige onderwatercapsule die Under The Pole gebruikt tijdens zijn expedities. Deze capsules functioneren als tijdelijke leefruimtes onder water, waarin wetenschappers tot wel drie dagen kunnen verblijven. Dankzij grote panoramavensters hebben onderzoekers perfect zicht op de zeebodem en het leven daar.

Voor Capsule II wordt het ontwerp volledig herzien. Op basis van gebruikservaring uit eerdere missies komen er nieuwe leefruimtes, verbeterde ergonomie, duurzame materialen en een vernieuwde interface voor communicatie- en besturingssystemen.

De rol van Peugeot: design in dienst van de wetenschap

Peugeot – bekend van de i-Cockpit en slim ruimtegebruik in auto’s – brengt zijn designexpertise nu naar een compleet andere omgeving. Samen met de Stellantis Design Studio werkt het merk aan:

Geoptimaliseerde indeling van de beperkte binnenruimte

Nieuwe ergonomische leefruimtes afgestemd op verschillende soorten missies

Comfortabele en duurzame materialen, speciaal ontworpen voor vochtige en koude omstandigheden

Naadloze integratie van technische modules, zoals schermen en communicatiesystemen

Het doel? Een habitat waarin wetenschappers zich vrij en veilig kunnen bewegen, zelfs onder extreme omstandigheden.