Peugeot presenteert ambitieuze EV-plannen tijdens derde E-Lion Day

Efficiency: slimme technologie voor meer bereik

De elektrische modellen behoren volgens Peugeot tot de meest efficiënte op de markt. De E-3008 en E-5008 Long Range hebben een actieradius tot 700 km waardoor lange ritten met minder laadstops mogelijk zijn. Ook introduceert Peugeot een minstens zo belangrijk batterij-voorverwarmingssysteem om sneller en efficiënter te kunnen laden. Naast het volledige gamma van elektrische auto’s biedt Peugeot ook hybride en plug-in hybride modellen voor klanten die nog niet volledig willen overstappen op elektrisch rijden.

Experience: focus op rijplezier en gemak

Peugeot wil elektrisch rijden veel toegankelijker maken. Hiervoor komt het merk met een nieuw programma `Peugeot Electric Promise´. Hiermee krijgen klanten 8 jaar garantie op zowel de auto als de batterij, een gratis wallbox (verdere specificaties nog niet bekend) voor thuisladen en een laadpas, geldig in een groot deel van Europa. Ook zijn er nieuwe financieringsopties om elektrisch rijden betaalbaarder te maken.

Education: duurzaam bewustzijn vergroten

Peugeot werkt samen met ´Born Free´ (primair gericht op het vergroten van het bewustzijn over het behoud van wilde dieren) om aandacht te vragen voor natuurbehoud en ondersteunt het ´Under The Pole-programma´ wat bijdraagt aan een beter begrip en behoud van de oceanen. Dit doen ze niet alleen met campagnes en educatieve content, maar ook door voertuigen beschikbaar te stellen voor onderzoek en natuurbescherming.

Environment: op weg naar een duurzame toekomst

Peugeot wil een volledig duurzame autofabrikant worden. De productie schakelt steeds meer over op hernieuwbare energie, met als doel 100% groene stroom in 2030. De E-3008 is op dit moment het sprekende voorbeeld van deze aanpak: 85% van de materialen is recyclebaar en een groot deel van het interieur is gemaakt van gerecyclede materialen.

Peugeot prestatiemodus: de lat ligt hoog

Met deze strategische pijlers zet Peugeot het komende jaar vol in op een elektrische, efficiënte en duurzame toekomst. Met een nieuwe CEO aan het roer en torenhoge ambities is de oprechte vraag wel: kan Peugeot deze beloftes waarmaken want de concurrentie zowel binnen het moederconcern (Stellantis) als uit Azië is groot. De lat ligt hoog, dat is duidelijk, de prestatiemodus is ingeschakeld – nu is het tijd om te bewijzen dat de bovenstaande ambities ook in de praktijk standhouden.

Copyright afbeeldingen: Peugeot/Stellantis