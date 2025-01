De ultieme gids voor het koppelen van ABRP, Peugeot Connect en Enode

Inmiddels zijn er al een aantal artikelen geplaatst die gerelateerd zijn aan onze AI-Roadtrip langs de Spaanse kust richting Portugal. De tijd dat je met een derdehands oude Volvo pruttelend zo’n tripje ging maken is al heel lang geleden. Vandaag kun je dat moeiteloos doen met iedere denkbare auto. Toch zijn er nog wel uitdagingen, bijvoorbeeld als je de route gaat rijden met een elektrische auto. Dan heb je te maken met de beschikbaarheid van laadstations. Zijn ze actief en bereikbaar, heb je de juiste laadpas, de juiste apps, heb je een account en ga zo maar door, niets is namelijk vanzelfsprekend.

Het wordt allemaal wat leuker en uitdagender als je een route kiest die weg van de snelweg is. En om het nog wat leuker te maken is het ook de moeite waard om te kijken hoe AI hier een rol in kan spelen. Een eigen AI-assistent die leert van de keuzes die je maakt, die je helpt met het zoeken naar locaties, die adviseert en die ook nog slimmer wil zijn als dat jij wilt rijden. Zo’n lange route staat wel vast wat betreft sommige stops maar wordt pas echt bepaald als je eenmaal onderweg bent.

Juist als je niet alles vooraf gaat zitten plannen en de roadtrip tot onderdeel maakt van je vakantie met veel ruimte voor spontane route-aanpassingen, dan wordt een iets meer nauwkeurige routeplanning en laadbeheer een onderwerp. Hoe lekker zou dat zijn als je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Een AI-reisassistent is superleuk maar iemand moet ook even kijken naar de praktische kant. Ergens moet je rekening houden met de eerdergenoemde laadpunten.

De samenwerking tussen A Better Route Planner (ABRP), Peugeot Connect en Enode

Om toch zorgeloos te kunnen reizen met je elektrische auto, in ons geval de nieuwe Peugeot E-3008, is het allemaal uitermate prettig als je een routeplanner hebt die in staat is vooruit te denken en heel goed het batterij-percentage in de gaten weet te houden. Niet de range is de magie maar juist de lading van je batterij. Wat is je rijgedrag, wat zijn de weersomstandigheden, hoe zit het met de beschikbaarheid van laadstations en niet geheel onbelangrijk, hoe doet de E-3008 het. Om dat te kunnen bepalen heb je een slimme routeplanner nodig die praat met de auto op basis van realtime-informatie (data).

In dit artikel gaan we specifiek in op de mogelijkheid om beschikbare systemen te koppelen, wat zorgt voor een veel slimmere routeplanning en meer controle waardoor je zorgeloos kunt genieten van de route. Laat technologie zijn werk doen.

Rijplezier mede mogelijk gemaakt door technologische vooruitgang

Laten we het daarom maar eens hebben over wat ABRP, Peugeot Connect en Enode precies zijn, waarom het belangrijk is deze systemen te koppelen, hoe je de koppeling stap voor stap maakt en waarom Peugeot Connect essentieel is voor elke EV-rijder.

A Better Route Planner (ABRP)

ABRP is een populaire app voor routeplanning die speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen. Het helpt je als bestuurder om lange afstanden (real-time) te plannen met bovenstaande punten waaronder je batterijstatus en energieverbruik, rekening houdend met beschikbare laadstations langs de route en verkeersinformatie.

Met ABRP kun je exact plannen en maakt zichtbaar hoe lang je moet laden om je bestemming te bereiken. En dat punt na punt na punt. Het zal zich continue aanpassen waardoor je soms laadpunten ziet veranderen. Hoewel dit misschien lijkt op AI, is het gebaseerd op pure logica.

Hoewel de gratis versie boeiend genoeg is, maakt juist ABRP Premium het verschil en biedt het je extra functionaliteiten. Alleen met deze versie (5 euro per maand- opzegbaar) krijg je real-time batterijgegevens wanneer je een koppeling maakt met Enode en Peugeot Connect.