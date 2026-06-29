Snelste drone ter wereld racet met de Formule 1 mee

Red Bull vindt het leuk om extreme sporten te doen (soms heel gekke extreme sporten, zoals met een skateboard van een GIGA-schans af), maar die moeten natuurlijk ook in beeld worden gebracht. Voor zijn Formule 1 -team heeft het daar een interessante oplossing voor gevonden (met een heel getalenteerde piloot): een drone

Snelste drone ter wereld

Formule 1-auto's gaan heel erg snel en samen met Max Verstappen legt Red Bull nu uit hoe ze de coureur heel snel kunnen volgen als hij in zijn Formule 1-auto stapt. Soms is het een kwestie van 2 à 3 meter, schat Max in. Hij denkt dat het gaat veranderen hoe mensen Formule 1 kijken. De kwaliteit is ook erg goed, stelt hij, net als de stabilisatie. Bekijk de beelden hieronder:

De drone van Red Bull is gevormd als een raket en heeft overduidelijk een erg goede camera aan boord. Maar dat is uiteraard niet het enige dat nodig is: de piloot moet ook flink zijn best doen. In de onderstaande video zie je wie er achter de pookjes zit. Althans, je ziet hem niet heel goed, want hij zit met een bril op en de controller in zijn handen heel geconcentreerd zijn werk te doen. Hij moet natuurlijk erg oppassen, want als de drone tegen de auto aankomt kunnen ze allebei flink beschadigen.

Red Bull laat niet heel veel los over hoe de drone zelf tot stand is gekomen, maar wat wel tof is: het heeft een Nederlands tintje. Samen met Dutch Drone Gods heeft Ralph Hogenbirk (Shaggy) een drone gebouwd die de RB-F1-auto kan bijhouden. Het apparaat haalt een topsnelheid van 350 kilometer per uur en hij er wordt 6G bij een maximum-load bereikt. Gemiddeld krijgt de drone 2G tot 3G op zijn van carbon, glasvezel en 3D-polymeer gemaakte body. Hij weegt zelf overigens helemaal niet zoveel: minder dan 1 kilo.

En ja, het is Shaggy die de drone in beide video's bestuurt. Die heeft duidelijk niet alleen een grote liefde voor de lucht, maar ook een need for speed.