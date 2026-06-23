Na Omoda en Jaecoo betreedt nu ook het moedermerk Chery de Nederlandse markt. In september volgt de officiële lancering, maar de Tiggo 4, 7 en 8 zijn nu al te bestellen. Prijs, ruimte en uitrusting zijn de troeven - met voetballegende Edwin van der Sar als ambassadeur.

Chery Automobile is in Nederland al bekend als het concern achter Omoda en Jaecoo, maar in september 2026 introduceert het bedrijf ook zijn eigen merknaam Chery op de Nederlandse markt. Het merk richt zich op gezinnen die op zoek zijn naar ruime, geëlektrificeerde SUV's met een sterke prijs-kwaliteitverhouding. Met twintig dealers bij de officiële lancering en zeven jaar garantie op alle modellen wil Chery direct een serieuze indruk maken.

Chery is opgericht in 1997 en verkocht inmiddels meer dan 17 miljoen voertuigen in 120 landen. Het is al 22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van China, met een R&D-netwerk van meer dan 14.000 engineers verspreid over acht centra wereldwijd, waaronder een Europees centrum in Frankfurt.

Tiggo 4: instapper met 950 kilometer actieradius

De Tiggo 4 CSH-H is het instapmodel en werkt met een zogenaamde full hybrid — geen stekker, maar een intelligent systeem dat zichzelf oplaadt via energieterugwinning. De 1,5-liter viercilinder werkt samen met een elektromotor via een Dedicated Hybrid Transmission (DHT), goed voor een systeemvermogen van 120 kW (163 pk). Dankzij een kleine 1,83 kWh-batterij en een volle tank haalt de Tiggo 4 een actieradius tot 950 kilometer bij een gemiddeld verbruik van 5,3 l/100km.

Met een lengte van 4.320 mm en een bagageruimte van 430 liter is de Tiggo 4 compact maar praktisch. De standaarduitrusting is opvallend compleet: 360°-camera, blind spot detection, twee 12,3-inch schermen, dual-zone climate control, draadloos Apple CarPlay en Android Auto en verwarmde voorstoelen zijn allemaal standaard. De indicatieve prijs ligt tussen de €29.000 en €32.000.

Tiggo 7: 279 pk en 90 kilometer elektrisch rijden

De Tiggo 7 CSH-P is een middelgrote plug-in hybride SUV in het C-SUV-segment. Het aandrijfsysteem - dezelfde 1,5-liter T-GDI in combinatie met een elektromotor en DHT - levert hier 205 kW (279 pk) systeemvermogen. De 18,4 kWh LFP-batterij maakt een volledig elektrische WLTP-actieradius tot 90 kilometer mogelijk, terwijl de gecombineerde actieradius oploopt tot 1.200 kilometer. Laden kan via AC tot 6,6 kW of DC tot 40 kW.

Met 4.553 mm lengte, een wielbasis van 2.670 mm en 484 liter bagageruimte is de Tiggo 7 geschikt voor gezinsgebruik. Opvallend is de standaard 540°-cameraweergave - een systeem dat ook onder het voertuig door kijkt - en Traffic Jam Assist, voorzieningen die bij concurrenten vaak apart moeten worden bijbesteld. Indicatieve prijs: €34.000 tot €38.000.

Tiggo 8: 7-zitter onder de €45.000

De Tiggo 8 CSH-P is de grootste van de drie en speelt in het D-SUV-segment. Met 4.725 mm lengte, drie zitrijen en een bagageruimte van 889 liter — uitbreidbaar tot 1.930 liter — is dit een volwaardige zevenzitter voor gezinnen. Het aandrijfsysteem is identiek aan dat van de Tiggo 7: 279 pk, 90 kilometer elektrisch (WLTP) en een totale actieradius van ruim 1.000 kilometer.

De standaarduitrusting omvat een 15,6-inch touchscreen, panoramisch glazen dak, head-up display, 12-speakers audiosysteem en een 540°-camerasysteem. CHERY positioneert de Tiggo 8 nadrukkelijk als de meest toegankelijke 7-zits plug-in hybride SUV in zijn klasse, met een indicatieve prijs tussen de €41.000 en €43.000.

Edwin van der Sar wordt het gezicht van Chery

Als extra troef kondigt CHERY Edwin van der Sar aan als merkambassadeur in Nederland. De oud-doelman van Ajax, Juventus en Manchester United - 130 interlands voor Oranje - gaat het merk vertegenwoordigen in campagnes rondom innovatie, mobiliteit en duurzaamheid. "Innovatie, prestaties en vooruitdenken zijn waarden die altijd belangrijk voor mij zijn geweest", aldus Van der Sar in een reactie.

Nu te bestellen, officiële lancering in september

Alle drie de modellen zijn nu al te bestellen bij de twaalf Nederlandse Chery-dealers. Vroege bestellers profiteren van introductievoordelen: bij de Tiggo 4 gaat het om een lakkleur upgrade, bij de Tiggo 7 en 8 komen daar ook twee gratis onderhoudsbeurten bij. Definitieve prijzen worden bekendgemaakt tijdens de officiële merklancering in september.

Levering start eveneens in september, met uitbreiding naar twintig dealers. Op alle modellen geldt zeven jaar garantie, op de hybride- en plug-in hybridebatterijen zelfs acht jaar.