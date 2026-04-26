Omoda en Jaecoo kennen we inmiddels. Maar nu stapt het moederbedrijf achter die twee merken zelf de Nederlandse markt op. Chery Automobile introduceert zijn eigen naam in Nederland met vier hybride SUV's, zelfontwikkelde hybridetechnologie en twintig dealers door het land. De eerste auto's staan al in juni in de showroom.

Één groep, drie doelgroepen

De Chery Group speelt in Nederland een opvallend spel. Met Omoda richt de groep zich op een jonger, stedelijk publiek. Jaecoo positioneert zich als avontuurlijker en off-road georiënteerd. En nu komt Chery zelf - met ruime hybride SUV's voor gezinnen. Drie merken, drie doelgroepen, één moederbedrijf.

22 jaar op rij de grootste auto-exporteur van Chery Automobile is opgericht in 1997 en heeft inmiddels meer dan 17 miljoen voertuigen verkocht in 120 landen. Het is alde grootste auto-exporteur van China . Groot verschil met andere Chinese merken: Chery ontwikkelt zijn technologie volledig zelf, met meer dan 14.000 engineers verspreid over acht R&D-centra - inclusief een Europees centrum in Frankfurt.

Zelfontwikkelde hybridetechnologie als troef

Alle Nederlandse modellen draaien op Chery's eigen Super Hybrid-systeem . De plug-in hybride varianten combineren een 1,5-liter turbobenzinemotor met één of meerdere elektromotoren en een LFP- of NMC-accu, gekoppeld aan een Dedicated Hybrid Transmission. Het resultaat: elektrische actieradius tot 145 km, totale ranges tot 1.200 km en brandstofverbruiken vanaf 6 liter per 100 km. Volledig elektrische modellen volgen in 2027.

De vier Tiggo-modellen

Tiggo 4 CSH is het instapmodel voor het B-segment — een compacte full hybrid zonder stekker, maar met een actieradius van 950 km. De 1,5-liter benzine-elektrische aandrijflijn levert 163 pk, de auto is 4,32 meter lang en heeft 430 liter bagageruimte.

Tiggo 7 CSH is de middelgrote plug-in hybride voor het C-segment. Met 279 pk, een 18,4 kWh LFP-accu en 90 km elektrische actieradius is dit het gezinsmodel bij uitstek. Totale range: 1.200 km. Bagageruimte: 484 liter voor vijf inzittenden.

Tiggo 8 CSH deelt de aandrijflijn van de Tiggo 7, maar is fors groter. Met 4,73 meter lengte, zeven zitplaatsen en een bagageruimte van 889 liter — uit te breiden tot 1.930 liter — is dit Chery's antwoord op de grote gezins-SUV.

Tiggo 9 CSH is het vlaggenschip en volgt begin 2027. AWD, drie elektromotoren, 428 pk en een 34,4 kWh accu goed voor 142 km elektrisch rijden. De achterwielen worden aangedreven door een eigen 175 kW elektromotor via een 3DHT-transmissie.

Planning en garantie

De Tiggo 4, 7 en 8 zijn vanaf medio juni te koop bij de twintig dealers die Chery door heel Nederland opbouwt. De officiële merklancering volgt in september 2026. Prijzen volgen nog. Op alle modellen geeft Chery zeven jaar garantie of 150.000 km, en acht jaar op de accu of 160.000 km.

In het Verenigd Koninkrijk haalde de Chery Group samen met Omoda en Jaecoo binnen korte tijd een marktaandeel van 2,6 procent met ruim 53.000 verkochte auto's in 2025. Of die formule ook in Nederland werkt, weten we in september.