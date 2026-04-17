Krab hem nog niet van je autoraam af, maar binnenkort heb je waarschijnlijk geen vignet meer nodig voor Frankrijk. Frankrijk heeft lage-emissiezones en daarvoor moesten automobilisten een vignet kopen, maar nu heeft het Franse parlement besloten dat het wordt afgeschaft. Het gaat om een wetsontwerp dat daartoe kan leiden. Het is er dus nog niet.

Emissiezones

Van 2012 tot 2022 kozen steden zelf of er emissiezones in hun stad waren, maar sinds 2022 is het zo dat alle stedelijke gebieden waar meer dan 150.000 inwoners wonen als lage-emissiezone gelden. Mensen vonden dat niet allemaal even eerlijk, want niet iedereen kan een zuinige, nieuwe auto kopen. Hierdoor werd er vaak gevraagd of de zones niet konden worden afgeschaft.

Nu is er deze week een wetsvoorstel gekomen en aangenomen door 275 voor (maar ook nog een pittige 252 tegen). Nu moet het nog naar de Senaat, maar de verwachting is dat die akkoord gaat. Als dat eenmaal zo is, dan hoef je het Crit’Air-vignet niet meer te hebben: dat is een sticker die toont hoeveel je auto uitstoot. Die heb je nu dus nog wel nodig: zeker als je dit jaar naar Frankrijk gaat, of via Frankrijk rijdt en daar verblijft, dan is het nodig om zo’n vignet te hebben. Heb je hem niet: de boete is tenminste 68 euro. Het vignet kost 4 euro en dat is aanzienlijk beter dan die boete.

Hier heb je milieustickers nodig

Mocht je je afvragen waar je nog meer milieustickers en tolvignetten nodig hebt op vakantie, dan zijn er in totaal vier landen waar je naast Frankrijk rekening mee moet houden: Duitsland, Italië, Spanje en Zwitserland. Zeker als je door Zwitserland of Oostenrijk rijdt, dan moet je dat tolvignet zeker al hebben. In Italië moet je een speciale toestemming hebben om een ZTL-zone in te rijden, maar die kun je bij een kiosk of tabakswinkel kopen (als dagpas). Voor Spanje hebben we een goede lifehack: daar is de Franse milieusticker geldig, dus kun je het beste voor die kiezen, die kun je ook van tevoren al bestellen.

De boetes zijn op sommige plekken echt hoog en kunnen een nare bijsmaak geven aan je vakantie, dus of het nou om de meivakantie, zomervakantie of welke andere vakantie dan ook gaat: zorg dat je checkt of je de juiste vignetten hebt en vergeet ze ook niet zichtbaar op je auto te plakken.