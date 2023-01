​Wintersporters let op: zorg dat je een vignet voor de auto hebt

Hoe koud het in Nederland ook is, helaas heeft het geen bergen om lekker vanaf te boarden of skiën. Verruil je ons land tijdelijk voor het buitenland voor de wintersport, dan zijn er een aantal dingen om op te letten. Winterbanden, misschien zelfs sneeuwkettingen, dat kan, maar minstens net zo belangrijk voor de auto is het vignet.



Vignet

Veel mensen denken bij een vignet aan een sticker die je op de autoruit plakt, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om een digitaal vignet aan te vragen. Je kent het wel uit een parkeergarage: je hebt wel een papieren kaartje om in de automaat te steken en te betalen, maar bij het uitrijden hoef je die allang niet meer te laten zien: camera’s scannen je kenteken, checken de status van je ‘rekening’ en de slagbomen gaan automatisch open.

Zo werkt zo’n digitaal vignet ook ongeveer. Wil je bijvoorbeeld een digitaal vignet voor Oostenrijk, dan ga je als volgt te werk. Het autobahnvignet is beschikbaar bij de grensovergangen van Oostenrijk en Zwitserland, maar je kunt ze dus ook alvast online bestellen. Je koopt ze dan met een geldigheid van 10 dagen, 2 maanden of zelfs 1 jaar. Je betaalt er tussen de 10 euro en 100 euro voor (als je naar Oostenrijk gaat). Die van Zwitserland is veel goedkoper en kost je maar rond de 40 euro per jaar.

Oostenrijk

Voor toeristen en zakenmensen is het verplicht om een vignet te hebben voor de landen Oostenrijk, Zwitserland en Slovenië. Dat betekent dat je bij een trip naar Val Thorens niet aan zoiets hoeft te denken, maar rijdt je naar Kaprun, dan wel. Ook kan het voorkomen dat je naar Italië gaat en onderweg een nachtje doet in Oostenrijk: ook dan heb je dat vignet nodig. Voor Duitsland heb je geen vignet nodig, maar wel een milieusticker. Tenminste, in sommige zones. Je mag de milieuzones alleen betreden met een auto met milieustickers, maar op de Duitse autobahn heb je ze nooit nodig, alleen als je bepaald gebied inrijdt. Hetzelfde geldt overigens voor Frankrijk.

Kies je ervoor zonder vignet te rijden, dan kun je daar flink hoge boetes voor krijgen van rond de 120 euro. Heb je geen digitaal exemplaar dat aan je kenteken is verbonden, maar een fysiek exemplaar, zorg dan dat je die duidelijk zichtbaar aan de binnenkant van de voorruit aanbrengt (bijvoorbeeld linksboven of naast de achteruitkijkspiegel). Je moet het vignet al bevestigen voordat je de grens naar Oostenrijk over gaat, dus het beste doe je dat als je nog thuis aan het inpakken bent om op pad te gaan.

Wachttijd

Goed om te weten: er zijn geen vignetten met een kortere geldigheid dan 10 dagen. Ook moet je bij het aanvragen van een digitaal vignet bij sommige websites rekening houden met een wachttijd van 18 dagen. Er zijn echter ook sites waar dat niet hoeft, zodat je ook bij een spontane snowboardtrip toch snel en goed voorbereid op pad kunt. En, mocht je met een elektrische auto op pad gaan, dan hebben we hier extra tips voor ev-rijders.

[Fotocredits - Fotema © Adobe Stock]