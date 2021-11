​Met de elektrische auto op wintersport: dit moet je weten!

Steeds meer consumenten rijden inmiddels in een elektrische auto. Was het een aantal jaar geleden nog best spannend om ermee op vakantie te gaan, inmiddels is die angst niet meer nodig. Het netwerk aan laadstations is namelijk behoorlijk uitgebreid. Ook wintersporters gebruiken de elektrische auto graag om af te reizen naar de skigebieden. Toch is het wel verstandig om goed voorbereid op pad te gaan, zoals voor elke lange reis met de auto. Wij hebben alle informatie voor je verzameld. De voor- en nadelen van een elektrische auto op vakantie en extra tips om veilig op de wintersportbestemming aan te komen. We geven je bovendien nog informatie over hotels in wintersportgebieden in Oostenrijk met een laadstation.



Voordelen en nadelen van een elektrische auto

Het grootste voordeel van een elektrische auto ten opzichte van een auto die rijdt op fossiele brandstof, is dat je veel milieubewuster rijdt. Een elektrisch exemplaar stoot geen schadelijke stoffen uit. Daarnaast rijd je er een stuk goedkoper mee dan wanneer je fossiele brandstoffen moet tanken. Elektrische auto’s zijn daarnaast een stuk goedkoper in het onderhoud en hebben minder beurten nodig. En ze rijden heerlijk stil. Nadelen zijn er natuurlijk ook. Als belangrijkste nadeel zien de meeste autobezitters vaak de beperktere actieradius. Je gaat er niet in één keer mee naar de Alpen rijden. Het laden kost bovendien meer tijd dan snel tnken, dus je reistijd is waarschijnlijk iets langer dan wanneer je met een brandstofauto rijdt. Je reis moet je goed plannen om rekening te houden met de oplaadpunten.

Die nadelen wegen tegenwoordig echt niet meer op tegen de voordelen. Inmiddels is de actieradius van de meeste elektrische auto’s namelijk enorm toegenomen. Net als het aantal laadpunten. En die tijd van het laden bij een laadstation gebruik je gewoon nuttig om even rust te pakken of te lunchen.

Met een elektrische auto naar de sneeuw in Oostenrijk

Ben je nog wat huiverig om met een elektrische auto naar de sneeuw te rijden? Wij hebben voor je op een rijtje gezet hoe het werkt als je elektrisch rijdt naar de wintersport in Oostenrijk. Mindset en vooral planning zijn key als je op reis gaat met een elektrische auto. Om onderweg niet voor verrassingen komen te staan, zorg je ervoor dat je laadstops vooraf zijn gepland. Je kent de actieradius van je auto inmiddels en hebt een route naar de wintersportbestemming uitgestippeld.

Waar vind je de laadstations?

Onderweg naar Oostenrijk kom je veel laadpunten tegen, want het aanbod aan laadstations is enorm toegenomen de afgelopen jaren. Hoe vaak je daadwerkelijk moet stoppen hangt af van de actieradius van je eigen elektrische auto. Houd er daarnaast rekening mee dat snelladers bij laadstations onderweg de accu tot 80% bijladen. De kosten zijn afhankelijk van meerdere factoren: de actieradius, hoe zwaar je auto is beladen en de stroomprijs. Op deze kaart kun je eenvoudig zien waar alle laadpunten in Europa zich bevinden. Je zal de elektrische auto meerdere keren moeten opladen onderweg. In Nederland zijn we verwend met het aantal laadpunten, maar de kans is ook heel klein dat je onderweg naar Oostenrijk zomaar stilvalt.