Ga je skiën of snowboarden? Check de valdetectie van je iPhone

Heb je een wintersportvakantie gepland of ga je spontaan een weekendje naar Winterberg? Of je nou gaat skiën of snowboarden (of waar) maakt niet uit: het is voor beide takken van sport handig om je iPhone extra goed in de gaten te houden. Valdetectie is heel effectief en goed, maar zeker tijdens de wintersport schijnt deze functie nogal fanatiek te zijn.

De sensoren in de producten van Apple zijn erg gevoelig. Er zijn al eerder meldingen geweest van oudere gadgets van het merk, maar iPhone 14 en Apple Watch Series 8 blijken zelfs nog intensiever te checken op vallen. In Colorado alleen al werd in één weekend maar liefst 71 keer contact opgenomen met de hulpdiensten. De hulpdiensten gaan niet zomaar na een melding meteen op pad: ze bellen het apparaat eerst terug, maar krijgen dan ook 0 op het rekest en moeten dan toch wel tot actie overgaan.

In de Amerikaanse staat Colorado blijken de hulpdiensten al talloze keren te zijn gecontacteerd door Apple-producten. Dat komt omdat de iPhone door de horten en stoten die vaak met de wintersport gepaard gaan denkt dat je valt. Vervolgens laat de telefoon of het horloge wel weten dat hij een val heeft gedetecteerd en wordt er gevraagd of je oké bent, maar hoor je dat natuurlijk niet terwijl de lange latten over de sneeuw en ijs schrapen. Het eindresultaat? Hulpdiensten die daadwerkelijk worden gebeld, terwijl jij je van geen kwaad bewust bent. Oeps.

Valdetectie op de iPhone

Gênant voor de betreffende wintersporter, die geen idee heeft van wat zich allemaal voor chaos en stress heeft afgespeeld op hun gadgets. Het zijn waarschijnlijk vrij fanatieke sporters, want je moet best wat G-krachten tegen de sensor laten gaan wil hij afgaan. Aan de andere kant is een val nu eenmaal een val, dus ook als je toch even een glijer maakt, dan is de Apple er als de kippen bij om te checken of je wel oké bent.

Reden genoeg om dus even extra alert te zijn op je iPhone: net zo alert als hij op jou is. Je kunt de valdetectie ook uitschakelen, maar het is de vraag of je dat echt wil, mocht het toch wel een keer goed fout gaan. Aan de andere kant: zo voorkom je dat de diensten jou onnodig proberen te helpen, terwijl andere mensen de hulp waarschijnlijk veel beter kunnen gebruiken.