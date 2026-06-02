BMW roept momenteel 145 auto 's terug (waaronder 15 in Nederand), omdat de auto je een elektrische schok kan geven. Klinkt eng, maar gelukkig gaat het om een kleine kans en zijn er maar weinig BMW iX3's die het probleem met de boordlader hebben. Een kleine terugroepactie dus, maar er zijn de afgelopen jaren heel wat gekke terugroepacties de revue gepasseerd.

Gekste terugroepacties

Het wordt weer zomer en dat is in Nederland vaak een moment waarop er een probleem ontstaat met eten en de ene na de andere recall van producten volgt. Of is het dat de NVWA dan net een tandje harder oplet door de verhoogde temperaturen? In ieder geval is het vaak recall galore. Maar een andere tak van sport waarin veel terugroepacties plaatsvinden is natuurlijk de wereld van auto's. Dit zijn de gekste terugroepacties van de afgelopen jaren.

Firestone-banden en Ford

Ford en Bridgestone banden wezen naar elkaar in de recall-actie, maar ze werden toch echt allebei verantwoordelijk gehouden voor de 271 doden en meer dan 800 gewonden die er waren door de banden die op suv's en pick-ups van Ford waren gezet en niet in orde waren. Uitendelijk zijn er 13 miljoen banden vervangen. Dit vond plaats in 2000 en kostte 5,6 miljard dollar.

Hasbro Easy-Bake-oven

Hasbro heeft Easy-Bake-oventjes gemaakt voor kinderen, maar ze waren misschien een tikkeltje te weinig speelgoed en te veel iets wat je met je ouders doet. Tientallen kinderen bleven achter met brandwonden, naats dat er ook veel kinderen waren die met hun vinger vast kwamen te zitten. Hasbro heeft uiteindelijk aangeboden om het apparaat kostenloos retour te sturen incluslief een voucher van 32 dollar.

Mazda 6

Mazda heeft ooit 42.000 auto's moeten terugroepen omdat er spinnen inkwamen die dan webben maakten en dat was zo fantiek dat er negatieve druk in de brandstoftank ontstond en dat is natuurlijk heel gevaarlijk, want dat kan voor een scheuren en branden zorgen.

Aqua Dots

Aqua Dots zijn een soort kralen die je met water aan elkaar maakt of iets dergeljks. Het goedje dat op de balletjes zat bleek echter een soort GHB te zijn wanneer het nat werd: en laten kinderen nou juist graag dingen in hun mond steken... Sommige kinderen kwamen in coma te liggen.

Samsung Galaxy Note 7

Samsung heeft ook een intense recall meegemaakt, namelijk toen zijn Galaxy Note 7 batterijen bleek te bevatten die oververhit konden raken en zorgden dat het toestel dan in brand vloog. Het was een bepaald batterijtype met een design dat niet werkte, gecombineerd met te weinig ruimte in het toestel om de hitte ergens heen te laten gaan. 3 miljoen telefoons werden in 2016 teruggehaald.

Sanlu Group

Melk en melkpoeder voor babies zijn ook meerdere malen negatief in het nieuws geweest. Er werden meer dan 300.000 kiinderen zien na het drinken van melk die niet goed was. De verontreinigde melk zorgde zelfs voor zes doden. Het heftige is dat de maker van het spul wist dat de melk niet oké was. Om deze reden hebben Chinese lange tijd babypoeder uit andere landen gehaald en nog steeds is er veel wantrouwen om dit soort producten.