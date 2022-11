Tesla’s negentiende terugroepactie van 2022

In tegenstelling tot veel andere terugroepacties is dit probleem op te lossen zonder dat de eigenaren met hun Tesla naar een garage moeten. Het betreft immers een softwareprobleem en autofabrikant heeft inmiddels al een OTA-update uitgerold.

Het gebeurt wel eens dat een autofabrikant eigenaren van een of meerdere modellen moet vertellen dat ze vanwege een achteraf ontdekte (productie)fout terug naar de dealer moeten. Zo moest BMW tussen 2010 en 2021 in totaal achttien keer een zogenoemde terugroepactie organiseren. Bij Toyota gebeurde dat tussen 2010 en 2019 zelfs 26 keer. Tesla is echter op dit moment de ‘koning’ als het gaat om terugroepacties. Dit weekend werd de negentiende van alleen al dit jaar gemeld.

Steeds meer software issues

Auto’s zijn tegenwoordig veel meer van software afhankelijk dan ooit tevoren. Vroeger had je terugroepacties omdat bijvoorbeeld een productiefout ontdekt was in een onderdeel zoals de startmotor of een bout van een remschijf die door metaalmoeheid na vele jaren kon breken. Ouderwetse hardware problemen dus. In verhouding worden dergelijke terugroepacties nu steeds zeldzamer en moeten auto’s steeds vaker een software update krijgen om een achteraf ontdekt probleem te fixen. Wen er maar aan ;)