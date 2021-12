Recall voor half miljoen Tesla Model 3’s en Model S’en

Het gaat om een vrijwillige recall voor bijna een half miljoen auto’s, schrijft Barron’s. Het kan zijn dat het alleen om auto’s gaat in de Verenigde Staten, dat is nog onbekend. Tesla heeft er zelf nog niets over gezegd.

Bij Model 3 is het probleem dat het openen en sluiten van de achterklep ervoor kan zorgen dat kabels worden geraakt van de camera om achteruit te kijken. Hij kan hierdoor uitvallen, terwijl het een enorm essentieel onderdeel is voor de semi-zelfrijdende auto’s. Beide problemen zijn aan de hardware, dus dat kan niet met een over-the-air-update worden opgelost. De auto’s moeten naar een servicecenter om het probleem gratis te laten verhelpen.

Hoewel het probleem van de Model 3 iets minder erg is, is het wel een groot probleem bij Model S. Daar kan de voorklep in sommige gevallen niet goed vergrendelen, wat uiteraard gevaarlijk is. De klep kan openwaaien tijdens het rijden en het zicht de chauffeur blokkeren. Het euvel komt door een gedeelte dat niet helemaal op de juiste hoogte is geplaatst, waardoor de klep niet goed kan aangrijpen.

Een half miljoen bolides

Het zou volgens gegevens van de National Highway Traffic Safety Administration gaan om 475.318 bolides die terug moeten, waarvan 356.309 Model 3’s en 119.109 Model S’en. Het schijnt aan de andere kant maar in 1 procent van de gevallen voor te komen dat de Model 3 er ook daadwerkelijk problemen door heeft. Het probleem van de Model S is iets groter: daarvan heeft 14 procent van de auto’s last.

Het is in ieder geval slecht nieuws voor Tesla, dat al meteen een daling van 3 procent zag van de aandelen. Toch heeft Tesla niet per se een slecht jaar, zeker niet nadat verhuurbedrijf Hertz een flinke duit in het zakje deed door een flinke vloot aan huurauto’s van Tesla te kopen. Maar er zijn meer bijzondere dingen gebeurd bij Tesla dit jaar. Hier komt het wel overheen. Het is alleen hopen dat alle Tesla-eigenaren wiens auto een gevaar kan opleveren op tijd zorgen dat ze in een servicecenter zijn.