Oververhittende Tesla’s teruggeroepen

Vroeger zag je, vooral in de zomer langs de Autoroute du Soleil, regelmatig auto’s op de vluchtstrook en op parkeerplaatsen staan met de motorkap open met een fles of jerrycan water ernaast. Last van oververhitting van de motor. Tegenwoordig zijn koelsystemen een stuk beter.

Tesla CPU wordt te heet

Toch heeft Tesla onlangs besloten 130.000 EV’s terug te roepen vanwege een oververhittingsprobleem. Een issue dat zich bij zowel de Model S, X, Y en 3 kan voordoen. Nee, niet met het koelsysteem maar om een veel ‘modernere’ reden. Het blijkt namelijk dat de processoren (CPU) van bepaalde modellen oververhit kunnen raken.

Als dat gebeurt, dan blijken het display en diverse bedieningsfuncties te kunnen uitvallen. Gesproken wordt over de achteruitrijcamera, het aanpassen van de snelheid van de ruitenwissers en de bediening van het schakelsysteem via het touchscreen. Geen bijzonder kritische functies, maar dit is natuurlijk niet iets dat je verwacht van je Model S of X van een ton of meer. Trouwens, ook niet als je een ‘goedkope’ Tesla hebt aangeschaft.