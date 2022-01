Tesla Model S na drie jaar niet veel beter dan een Dacia Duster

Tesla heeft de automotive branche op zijn kop gezet door als eerste, en nieuwe, merk EV’s écht op de kaart te zetten. Met dank aan haar bijzondere CEO, een goed geregisseerde (social) media hype en de klimaatcrisis. Knap staaltje werk van Tesla. Maar het is niet allemaal hosanna. Verhalen over dure Tesla’s, met prijskaartjes die tot ver boven de 100.000 euro kunnen oplopen, die maandelijks met problemen bij een ‘garage’ staan, zijn niet nieuw. Klachten die uiteenlopen van rammelende en krakende onderdelen tot software problemen en uitval van systemen. Vooral de (iets oudere) Model S wordt vaak getroffen.

Renault Zoë ook ondermaats

Overigens is het wat EV’s betreft niet alleen kommer en kwel bij de Tesla Model S. Ook de Renault Zoe presteert ondermaats, maar met een defectpercentage van 5,7 procent is die niet zo slecht als zijn veel duurdere concurrent. De BMW i3 ligt met 4,7 procent precies op het landelijk gemiddelde van 128 automodellen die de TüV in haar lijst opgenomen heeft. De bevindingen van de TüV zijn gebaseerd op meer dan 9,6 miljoen uitgevoerde autokeuringen in Duitsland.

Opvallend, aldus het TüV rapport, is dat EV’s ook vaak problemen hebben met de remmen. Omdat die bij een EV, door regeneratief afremmen, minder vaak gebruikt worden, willen ze nog wel eens roesten. Daarnaast komen problemen met de draagarmen ook bij meerdere EV’s voor. Behalve de Model S van Tesla heeft ook de Renault Zoë daarmee te kampen.

Er is ook goed nieuws. De accu’s van de meeste EV’s hebben na drie jaar nog nauwelijks iets van hun capaciteit ingeboet. Er zijn voldoende voorbeelden van EV’s die na vele honderduizenden kilometers nog altijd een goed presterende accu hebben. Bij een Tesla is de kans groter dan na zoveel kilometer de elektromotor wegens slijtage vervangen moet worden, dan dat je een nieuwe accu nodig hebt.





Via: Focus