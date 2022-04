Tesla heeft het ook zwaar, maar levert toch ruim 310.000 auto’s af

De automotive industrie zit al vele maanden in de hoek waar de klappen vallen. De chiptekorten, toeleveringsproblemen, inflatie en tekort aan grondstoffen speelt de autofabrikanten al langer parten, maar zijn door de oorlog in Oekraïne nog eens versterkt. En de berichten uit de omliggende industrieën, zoals de chipfabrikanten, zien er voorlopig nog niet rooskleurig uit.

Meer dan 300.000 Tesla’s gemaakt en afgeleverd

Ondanks deze moeilijke tijden lijkt het afgelopen kwartaal voor Tesla nog enigszins succesvol verlopen te zijn. In een persbericht maakte de EV-fabrikant bekend dat in het eerste kwartaal van 2022 ruim 305.000 nieuwe Tesla’s van de band gerold zijn. Het leeuwendeel daarvan waren Model 3 en Model Y exemplaren (ruim 291.000). Van de Model X en Model S werden iets meer dan 14.000 exemplaren in elkaar gezet.

Qua verkoop ging het zelfs nog iets beter. Er werden het afgelopen kwartaal net iets meer dan 310.000 Tesla’s bij nieuwe eigenaren afgeleverd. Ook dat waren met name Model 3 en Model Y modellen (ruim 295.000).

Invloed Gigafactory Berlijn

Enkele weken geleden werd, na veel vertraging, de gloednieuwe Tesla Gigafactory in Berlijn officieel geopend. De eerste Model Y’s zijn daar ook al van de band gerold. Het effect van die nieuwe productiefaciliteit zal natuurlijk pas aan het eind van dit lopende kwartaal voor het eerst te zien zijn. Wanneer de Berlijnse fabriek op volle toeren draait, over een paar jaar, moeten er meer dan een half miljoen nieuwe Tesla’s per jaar van de band rollen.

Voor nu, enkele weken na de opening, ligt de target nog iets lager. Tesla hoopt zes weken na de opening 1.000 EV’s per week te kunnen produceren in Berlijn. Tegen het eind van dit jaar moeten dat er dan zo’n 5.000 per week worden. Uiteraard zal dat voor een groot deel ook weer afhangen van de ontwikkelingen rondom alle grondstof- en chiptekorten en andere (logistieke) problemen.