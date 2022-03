ASML: ‘Mogelijk nog twee jaar te kort aan chips’

Over het chiptekort, en de gevolgen daarvan voor verschillende industrieen, is al veel gezegd en geschreven. In een interview met de Financial Times heeft ASML-topman Peter Wennink slecht nieuws. Hij verwacht dat de tekorten nog minimaal één en mogelijk zelfs twee jaar zullen aanhouden. Hij ziet op dit moment ook geen snelle oplossing voor het probleem zich aandienen.

Voorlopig geen oplossing in zicht

De huidige productiecapaciteit is volgens Wennink de komende jaren hard nodig om de almaar groeiende vraag naar chips, en de opgelopen achterstanden, te kunnen inhalen. Echter de vraag groeit zo snel dat de tekorten maar heel langzaam ingelopen worden. Er is minimaal 50 procent meer productiecapaciteit nodig om tot een structurele oplossing te komen. Wennink verwacht dat ASML daar pas over twee jaar aan kan voldoen.