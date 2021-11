Nederlandse Innovatie Prijs 2021 voor ASML

Tijdens het 4e Nationale BID AVROTROS Innovatiediner in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar, is ASML tot winnaar uitgeroepen van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021.

Deze prijs vormt een erkenning voor de aanzienlijke focus die het bedrijf heeft op innovatie. De Nederlandse Innovatie Prijs is gebaseerd op de Nederlandse Innovatie Monitor en is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam. Voor dit onderzoek zijn ruim 25.000 personen benaderd.

Big Improvement Day

Kanshebbers waren ASML, Blender, Ecoplant, Elestor, MosaMeat, RobotWise, Stamicarbon, The Protein Brewery, Visma Connect en QLayers. Tot de top drie werden uitgeroepen: ASML, Ecoplant en Qlayers.

De nominaties voor de top drie zijn door een deskundige jury toegekend aan drie ondernemingen, die elk uniek of toonaangevend zijn in hun vakgebied.

ASML ontwikkelt machines die wereldwijd energiezuinige chips produceren die bijdragen aan de reductie van emissies. De zonnepanelen van Ecoplant draaien mee met de stand van de zon waarbij het systeem zich als een bloem naar het licht richt. Qlayers richt zich op het automatiseren van het verven van grote oppervlakten, waarbij de verfkop direct controleert of het werk goed wordt uitgevoerd. ASML werd maandag 25 oktober als winnaar bekend gemaakt tijdens het AVROTROS-programma ‘De Winnaar van Morgen’.



ASML

De winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2021 is gebaseerd op de uitkomsten van de Nederlandse Innovatie Monitor. De jury roemt ASML onder andere vanwege de unieke marktpositie in combinatie met de unieke benadering om die positie te verwezenlijken. Deze marktpositie is gestoeld op de tal van innovaties die zijn voortgebracht, waaronder op het gebied van extreem uv-licht.