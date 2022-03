Opening Tesla’s Gigafactory in Berlijn komt dichterbij

De realisatie van de Gigafactory in de bossen bij Berlijn was een zware bevalling voor Tesla. En dan hebben we het niet alleen over de bouwkundige uitdagingen die bij een dergelijk project aangepakt moeten worden. In dit geval waren het vooral de vergunningen, (milieu)protesten en (speciale) voorwaarden vanuit de (locale) overheden die ervoor zorgden dat de fabriek veel later klaar is dan oorspronkelijk de bedoeling was. Vandaag is het dan eindelijk zover. Nee, de productie zal nog niet direct opstarten, maar verwacht wordt dat Tesla vanmiddag de ontbrekende (milieu)vergunningen toegewezen krijgt waarna de fabriek definitief ‘los mag gaan’.

Opening eind maart

Op het event zullen diverse hoogwaardigheidsbekleders van de deelstaat Brandenburg, waar de Gigafactory gebouwd is, aanwezig zijn. Daaronder ook de minister-president van Brandenburg. Zoals gezegd zal de productie vandaag nog niet starten. Tesla heeft daar nog enkele weken voor nodig. Er staat voor 22 en 23 maart wel al een openings-event voor de fabriek gepland.

Of dat ook de dagen worden dat de eerste Tesla’s van de band zullen rollen is niet bekend. Daarover doet de fabrikant nog geen uitspraken, maar die kans lijkt vooralsnog klein. Er zouden namelijk nog een aantal voorwaarden zijn waar Tesla aan moet voldoen voordat de productie ook daadwerkelijk kan starten, maar met de toekenning van de vergunningen is de laatste écht grote horde nu wel genomen. Wellicht dat de meeting van later vandaag meer licht op de zaak zal schijnen.