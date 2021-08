Eerste Chinese Tesla Model Y afgeleverd in Duitsland

Tesla vond het nieuws om te melden dat, twee en een half jaar na de introductie, deze week eindelijk ook het eerste Europese exemplaar van de Model Y in Duitsland afgeleverd is. Dat wil overigens nog niet zeggen dat de Model Y, die volgens het kenteken in de buurt van Kassel gaat rondrijden, ook daadwerkelijk al in Europa geproduceerd is. Nee, dit is een van de 8.000 exemplaren die na een lange bootreis uit China het Europese vasteland bereikt hebben. Deze week worden er in Duitsland nog meer aan hun nieuwe eigenaar overhandigd.

Nu heeft Tesla op zich ook wel een reputatie hoog te houden als het gaat om het later dan beloofd leveren van nieuwe modellen. Onlangs werd ook de komst van de Cybertruck al met een jaar uitgesteld.

Fabriek in Berlijn nog altijd doelwit van gedoe

Tesla had grootse plannen met de Model Y in Europa. Daarvoor zou een gloednieuwe Gigafactory in de buurt van Berlijn herrijzen. De Duitse plannen van Musk werden echter vanaf het prille begin gedwarsboomd door klachten van milieuorganisaties, omwonenden en de Duitse bureaucratische papierwinkel.

Behalve dat de fabriek gepland is in een natuurgebied, waardoor duizenden bomen moesten wijken, maken activisten zich ook zorgen over de luchtkwaliteit. Tesla wil in de nieuwe fabriek ook accu’s gaan produceren. Een proces waarbij nogal wat giftige stoffen bij vrij kunnen komen. De angst of bezorgdheid zijn dus wel te begrijpen, maar het is nu ook weer niet zo dat Tesla voor het eerst accu’s gaat produceren. De juridische bezwaren zijn met name gericht op de soort vergunning die aan Tesla verleend is. Die zou niet van toepassing zijn op de productie van accu’s, en daarom dus ongeldig zijn, zo claimen de tegenstanders.