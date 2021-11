Tesla loopt 1,1 miljard EU-subsidie voor accufabriek mis

Tesla is al geruime tijd bezig met het realiseren van een ‘Giga Factory’ in de buurt van Berlijn. Die bouw verloopt, door procedures van milieubewegingen en bezorgde omwonenden, al vanaf dag één niet helemaal soepel. Als we de meest recente berichten mogen geloven, dan heeft Tesla weer een nieuwe tegenslag geïncasseerd: het bedrijf kan fluiten naar ruim 1,1 miljard subsidie voor de bouw van de geplande accufabriek in de Berlijnse bossen. De reden: door vertragingen kan een nieuw type accu niet meer als eerste in Europa geproduceerd worden.

Musk: ‘subsidies afschaffen’

Dat is althans wat bronnen, uiteraard anoniem, die bekend zijn met de situatie, tegenover Bloomberg melden. Inmiddels heeft Elon Musk al min of meer gereageerd. Hij schrijft op Twitter dat Tesla altijd al van mening was dat subsidies afgeschaft zouden moeten worden. Daarmee lijkt Musk het verhaal van Bloomberg te bevestigen.