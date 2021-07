Tesla boekt voor het eerst échte winst

Tot nu toe kon Tesla het verlies dat gemaakt werd op de productie en verkoop van elektrische auto’s alleen compenseren door de ‘handel’ in Bitcoins en de verkoop van emissierechten (voor CO2-uitstoot) aan andere autofabrikanten. Het feit dat de EV-divisie van de fabrikant nu ook groene cijfers rapporteert is een bijzondere mijlpaal. Het bewijst dat een autofabrikant die geen modellen met verbrandingsmotoren maakt en verkoopt ook echt levensvatbaar kan zijn.

Model Y en 3 zijn de winstpakkers van Tesla

De Model Y en 3 zijn al een tijdje de best verkopende Tesla modellen. In het tweede kwartaal werden van die twee modellen meer dan 200.000 exemplaren afgeleverd. Van de Tesla van het eerste uur, de Model S, werden er in dit kwartaal nog slechts 1.895 verkocht.

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers gaf Tesla ook een update over de ontwikkeling van de nieuwe accu voor EV’s, de zogenoemde 4680-accu. De fabrikant liet weten dat op dat gebied substantiële stappen vooruit gezet zijn, maar dat er nog heel wat werk aan de winkel is voordat deze accu ook echt in grote aantallen in productie genomen kan worden.