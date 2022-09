Tesla fixed 'guillotine' functie elektrische ramen

Het minder goede nieuws is dat het probleem zijn bij vrijwel alle Tesla modellen voordoet, van de Model S exemplaren die dit en vorig jaar verkocht zijn, tot de Model 3 exemplaren die tussen 2017 en 2022 de showrooms verlieten. Daarnaast moeten ook alle in 2021 verkochte Model X en Model Y modellen geüpdatet worden.

Het goede nieuws is dat de Tesla’s voor het oplossen van dit probleem niet naar een garage hoeven. Binnenkort volgt een software update en daarmee is het probleem dan verleden tijd.

Tesla moet weer software update uitrollen om een vervelende kinderziekte uit haar EV-bolides te halen. De mechaniek van de elektrische ramen blijkt namelijk iets te krachtig door te duwen als er een vinger of ander object tussen komt. En áls het raam het object vervolgens weer loslaat, dan gaat het soms niet ver genoeg open. En nee, ga dat nu niet uitproberen, want volgens Tesla zijn er nog geen gevallen bekend waarbij de 'raamguillotine' slachtoffers gemaakt heeft. Laten we dat vooral zo houden.

Kopers tevreden, kwalitatief lijkt Tesla echter geen hoogvlieger

Ik heb geen Tesla en ik zal hoogstwaarschijnlijk – want zeg nooit, nooit – een Tesla kopen. In mijn omgeving rijden er wel heel wat rond, ook van mensen die ik ken. Over het algemeen zijn die allemaal razend enthousiast over hun elektrische bolide. Als ze al iets aan te merken hebben, dan zijn het toch wel de (kleine) kinderziektes en ongemakken van het voertuig zelf. Een kraakje hier, wat gepiep daar en de incidentele terugroepactie.

Als je echter de onafhankelijke tests van de Duitse TüV mag geloven, dan is er veel meer mis met de gemiddelde Tesla. Zij concludeerden niet zo lang geleden namelijk dat alleen een Dacia vaker met problemen langs de weg of in de garage staat. Waarom is de gemiddelde Tesla koper dan zo tevreden over zijn Model S, X, Y of 3?

Dat zou zomaar eens te maken kunnen hebben met wat ik ook wel het iPhone effect noem. Mensen die voor een bepaald product ‘vallen’, dat enorm positief gehypet wordt, en ook nog eens veel geld kost, zullen zelden toegeven dat zij een kat in de zak gekocht hebben. Sterker nog, velen blijven ook na die realisatie vaak nog op de hype meeliften. Onder het mom: ‘Het zal wel aan mij liggen’.

Nog even terug naar het raampronleem. Op twitter is te zien dat de elektrische ramen van Tesla wel vaker last hebben van rare bugs.