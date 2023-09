Grote Amerikaanse terugroepactie van Hyundai en Kia

Hyundai en Kia roepen in de Verenigde Staten samen 3,37 miljoen voertuigen terug vanwege het risico op motorbranden. Die kan ontstaan door een kortsluiting die veroorzaakt wordt door lekken in het remvloeistofsysteem. Eigenaren van de betreffende auto’s moeten, totdat de benodigde reparaties uitgevoerd zijn, hun bolides even niet meer in de buurt van gebouwen of binnen, in (parkeer)garages, parkeren.

Tientallen incidenten sinds 2017

Het probleem speelt al een jaar of zes. Dat is tenminste af te leiden uit de verklaring van Hyundai dat het sinds 2017 in totaal 21 meldingen van autobranden, plus 21 andere thermische incidenten, heeft die verband houden met de terugroepactie. Bij Kia gaat het om een tiental incidenten, zo meldt Reuters. Of de problemen ook kunnen voorkomen bij Europese modellen van Hyundai en Kia, is niet bekend. We hebben geprobeerd contact te krijgen met het merk, maar er werd (nog) niet opgenomen.

De hydraulische elektronische regeleenheid (HECU) in de voertuigen kan een elektrische kortsluiting veroorzaken als gevolg van lekkage van remvloeistof. Door die kortsluiting kan brand in de motorruimte ontstaan. Dat kan zowel gebeuren tijdens het rijden of als de auto geparkeerd staat, aldus de autofabrikant.

3,37 miljoen Hyundai’s en Kia’s moeten gerepareerd worden

Hyundai roept 1,64 miljoen Elantra-, Genesis Coupe-, Sonata Hybrid-, Accent-, Azera-, Veloster-, Santa Fe-, Equus-, Veracruz-, Tucson-, Tucson Fuel Cell- en Santa Fe Sport-voertuigen terug van de modeljaren 2011 tot en met 2015.

De terugroepactie van Kia in de VS betreft 1,73 miljoen Borrego-, Cadenza-, Forte-, Sportage-, K900-, Optima-, Soul Rio-, Sorento- en Rondo-voertuigen. De terugroepactie beslaat verschillende modeljaren voor elk voertuig van 2010 tot en met 2017, volgens een aanvraag bij NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Hyundai heeft inmiddels een oplossing voor het probleem gevonden en gaat eigenaren van de betreffende auto’s binnenkort informeren dat ze met hun auto naar een dealer moeten om de zekering van de ABS-module te vervangen. Kia werkt nog aan een oplossing van het probleem.