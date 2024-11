Bestelbusjes mogen langer de zero-emissiezone in

De emissievrije zones in gemeenten worden vanaf 1 januari 2025 ingevoerd, waarbij het dus in eerste instantie om de grote, zware jongens gaat. Ook gaat het niet om alle gemeenten, alleen grotere steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Nijmegen, Amersfoort, Zwolle, Leiden, Maastricht, Delft, Gouda en Assen. Het doel is hiermee fijnstof en co2-uitstoot te verminderen. Die zero-emissiezone is vrij groot: het is tenminste het hele stadscentrum met mogelijk nog meer wijken eromheen.

Milieuzone

Het grote verschil tussen een zero-emissiezone en een milieuzone is dat die laatste categorie alleen een gebied is waar bepaalde dieselvoertuigen niet in mogen. Het is voor de nieuwe zero-emissiezones verstandig om te weten in welke emissieklasse je voertuig valt. Maar ook om de politiek in de gaten te houden, want in dit geval staan de gemeenten en het kabinet lijnrecht tegenover elkaar.