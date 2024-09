Butch-e Liddel: elektrisch autootje voor zero emissie steden

De Liddel

De Liddel – de naam is afgeleid van het Engelse woord ‘little’, klein – heeft een topsnelheid van 90 kilometer per uur en kan op een volle accu 170 kilometer afleggen. Hij heeft allerlei technische snufjes, zoals 360 graden panoramische camera’s, een dubbel 10,25 inch beeldscherm en twee soorten verlichting voor dag en nacht. Bij gebrek aan een laadpaal kan de auto ook via het stopcontact opgeladen worden.

Hoewel de auto relatief klein is, hij is 3,5 meter lang en 1,5 meter hoog, heeft hij een grote laadruimte. De Liddel Cargo zelfs eentje van 1,4 kubieke meter. Daarin past 400 kilogram lading. “Dat maakt hem interessant voor zzp’ers en kleine ondernemers”, zegt Fritsma. “Hoe klein de Liddel ook is, de auto biedt een zee aan ruimte. De laadruimte is groot genoeg voor tien verhuisdozen of een grote bruidstaart en is afgeschermd met een schot, zodat je veilig je honden mee kunt nemen.” Eind dit jaar wil Butch-e ook een microtruck op de markt brengen.

Productie in China

Butch-e laat de Liddel produceren bij Beijing Automobile Works (BAW) in China. Fritsma verwacht geen last te hebben van de importheffingen die de EU in juli invoerde voor elektrische auto’s uit China vanwege de oneerlijke concurrentie door staatsteun. De Liddel valt qua typekeuring namelijk onder de categorie motorfietsen. Daardoor voldoet hij ten opzichte van bromfietsauto’s wel aan alle veiligheidseisen van een auto, zoals ABS en kreukelzones, maar valt hij niet onder het regime van de importheffingen.