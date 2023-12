Dakar heeft een nieuwe ‘zero emission’ rallyklasse

Vrijdag 5 januari start de Dakar weer, ’s werelds meest uitdagende en uitputtende – zowel voor mens als machine – rally van het jaar. De editie van 2024 start in het olieland bij uitstek, Saudi-Arabië, maar kent ook een soort van primeur die eigenlijk onvermijdelijk was. Voor het eerst heeft de rally een aparte klasse voor zero-emission voertuigen, De M1000. In die klasse strijden dus hybride of volledig (waterstof) elektrische rally-auto’s om de winst.

Korte etappes

Helemaal nieuw is de deelname van hybride auto’s en bolides die op synthetische brandstoffen rijden niet. Fabrikanten als Audi en Mini reden (deels) al met hybride rallywagens. Zoals het rijdende E-Tron 'testlab' van Audi in 2022.

Echter, de hele Dakar rijden met een EV, is nog niet echt een optie. Met etappes van 500 tot bijna 900 kilometer, en geen laadpalen in de woestijn, kom je natuurlijk niet ver. Voor de deelnemers in de M(ission) 1000 klasse is daarom een alternatief parcours uitgezet. Zij rijden tien etappes van elk maximaal 100 kilometer.

De routes van die etappes zijn overigens gescheiden van de van de route van de ‘volwaardige’ Dakar. Doel van de M1000 klasse is vooral om constructeurs de kans te geven waar de grenzen van de huidige EV-technologie voor rallyraces zoals de Dakar liggen en om te bepalen welke technische vernieuwingen en concepten de moeite waard om in de toekomst door te ontwikkelen.

Tien deelnemers

In totaal telt de M1000 klasse tien deelnemers die in drie subklasses strijden: volledig elektrisch, volledig waterstof aangedreven en hybride technologie. Formeel racen ze niet voor de winst – er wordt dus geen ‘zero emissie Dakar trofee’ uitgedeeld. Maar, zo stelt de organisatie, zowel de coureurs als de voertuigen zullen tijdens de tien etappes wel degelijk beoordeeld en op de proef gesteld worden.

Uiteindelijk zal Dakar ook mee moeten met de energietransitie. Daarvoor heeft de organisatie 2030 als streefdatum vastgesteld. Dan moeten alternatieve brandstoffen en energieën op grote schaal ook de meest uitdagende rally ter wereld aandrijven.