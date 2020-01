​Dakar 2020: een vooruitblik door Bernhard ten Brinke

5 januari 2020 start de 42 editie van de Dakar Rally in Saudi-Arabië. Coureur Bernhard ten Brinke wist als eerste Nederlander ooit een etappe te winnen in de Dakar Rally met een auto. Hij neemt voor de derde keer deel aan Dakar met een Toyota Hilux van Toyota GAZOO Racing. Voor de editie van 2020 heeft Toyota maar liefst vier teams ingeschreven. Naast de Nederlander maakt ook voormalig Formule 1-coureur en winnaar Fernando Alonso onderdeel uit van Toyota GAZOO Racing. Wij spraken Bernhard ten Brinke en blikten met hem alvast vooruit op de race die na jaren in Zuid-Amerika te hebben plaatsgevonden, nu weer verhuist naar een ander continent. Eerste Nederlandse etappewinnaar Het winnen van Dakar is zijn ultieme droom, maar er moet voor Bernhard dit jaar minimaal een podiumplek in zitten. “Daarvoor hebben we een dosis geluk nodig, moeten ons verstand blijven gebruiken en goed samenwerken. We zijn beter voorbereid dan ooit”, vertelt hij. Met ‘we’ doelt Bernhard op het team van Toyota en zijn navigator Tom Colsoul, die dit jaar al heel wat uren naast elkaar in de auto hebben doorgebracht. In 2018 en 2019 liet de techniek hem in de steek, waardoor hij de finish niet haalde. Als eerste Nederlandse etappewinnaar ooit met een auto in de Dakar Rally was deze prestatie in 2018 de mooiste overwinning voor hem. Dit jaar zet hij weer in op winst en een finish met podiumplek. Zijn Dakar is voor hem dan ook geslaagd wanneer hij eindigt op plek 1, 2 of 3.

Dakar 2020 in Saudi-Arabië: alle ingrediënten voor een mooie rally Wij vroegen Bernhard wat hij verwacht van de Dakar Rally in Saudi-Arabië. “Er is een nieuw tijdperk aangebroken voor de Dakar nadat de race jarenlang in Zuid-Amerika is geweest. Saudi-Arabië wil zich graag op de wereldkaart zetten en het land ontwikkelt zich snel. Alle ingrediënten voor een mooie Dakar Rally zijn aanwezig: we hebben hoogtes, veel zand, harde ondergrond, doorwateringen en kunnen zelfs sneeuw krijgen. Een nieuw land, nieuwe routes en nieuwe uitdagingen, ik verwacht daar veel positieve dingen van en een hele uitdagende Dakar.” Ziek van de duinen Bernhard is nog niet eerder in het land geweest, maar de routes zijn uitgebreid voorbereid. Zo weten hij en navigator Tom Colsoul al dat ze tabletten tegen reisziekte in moeten nemen. “In Abu Dhabi waren typische duinen waarvan je echt reisziek kon worden. We verwachten dit soort duinen nu weer en daarom weten we dat we tabletten (tegen reisziekte, red.) in moeten nemen. Heel veel coureurs hebben daar last van, maar we weten wel waar de vervelende plekken zitten.” Maximale voorbereiding We zijn benieuwd hoe een coureur en zijn navigator zo’n intensieve rally samen beleven en vragen Bernhard hiernaar. “We hebben al veel met elkaar in de auto gezeten en het is een kwestie van heel vaak samen rijden en elkaars positieve en negatieve kanten leren kennen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je beiden open staat voor kritiek en elkaar op minder leuke dingen kunt aanspreken. Dit jaar hebben we samen al gereden in Qatar, Abu Dhabi, Kazachstan, Spanje en Marokko en een dag of 20 naast elkaar in de auto gezeten. We zijn maximaal voorbereid, de rest moet daar gebeuren. De ervaring die we dit jaar hebben opgedaan nemen we mee naar Saudi-Arabië.”

Toyota GAZOO Racing team Toyota GAZOO Racing doet dit jaar aan de Dakar Rally mee met 4 teams. Bernhard is voor het derde opeenvolgende jaar fabriekscoureur voor Toyota. Daarnaast is voormalig Formule 1-kampioen Fernando Alonso een van de coureurs, net als Nasser Al-Attiyah en Giniel de Villiers. Bernhard vindt het mooi om te zien dat de rallysport ook interessant is voor F1-coureurs. Toyota heeft volgens hem een mooie mix samengesteld door te kiezen voor deze 4 mannen. “Ik denk dat wij allemaal ingrediënten in huis hebben om tijdens de Dakar een supermooie prestatie neer te zetten.” De samenwerking met de andere mannen is goed, vertelt Bernhard. “We rijden allemaal onze eigen rally, maar helpen elkaar als er problemen zijn. Loyaal zijn aan het team is een pre, het onderlinge contact tussen ons is uitstekend.” De auto: Toyota Hilux Dakar Bernhard rijdt in de Toyota Hilux Dakar. “De auto wordt eigenlijk elke maand verder doorontwikkeld. Het is heel fijn om onderdeel uit te maken van een team als Toyota. Na elke race wordt er uitgebreid gekeken naar verbeterpunten, zoals de aandrijflijn van de auto, de vering en motorische en softwarematige onderdelen. Die ontwikkelingen gaan het hele jaar door. Kleine verschillen hebben een grote impact. Toyota heeft de rijders in huis, de techniek en ik denk dat we op dit moment zelfs het sterkste team zijn.” Laatste voorbereidingen Om optimaal voorbereid te zijn op de Dakar Rally traint Bernhard 6 keer per week in de sportschool. Daar doet hij cardiotraining, gecombineerd met trainingen voor kracht en reactievermogen. Ook let hij op zijn voeding, zodat hij begin januari zo fit mogelijk aan de start verschijnt. Hij vertrekt met zijn gezin 30 december naar Saudi-Arabië, waarna de Dakar op 5 januari van start gaat. De finish is op 17 januari in Qiddiya en in de tussentijd zullen de teams in totaal zo’n 7500 kilometer afleggen, waarvan 75% over zand gereden wordt.

Nasser Al-Attiyah won de Dakar 2019 in een Toyota. Hij zal in Saudi-Arabië dus zijn titel gaan verdedigen. Bekijk hieronder de highlights van Dakar 2019.