Audi’s nieuwe hybride Dakar Buggy

Ooit deed Audi de wereld van de 24-uurs races verbazen toen het Duitse automerk met een diesel aan die races ging meedoen. Dat bleek niet bepaald een misstap te zijn want met een turbodiesel wist Audi Le Mans maar liefst drie keer op rij te winnen. Een diesel, dat kan anno 2022 natuurlijk niet meer. Daarom heeft Audi nu een EV-rallybolide in haar portfolio. De Audi RS Q e-tron E2 is inderdaad al de tweede generatie van de race-EV, die vorig jaar als testlab in de Dakar rondreed. Let wel, het is een hybride. Naast de elektromotor zit ook nog een verbrandingsmotor ‘onder de kap’.

Naar Dakar via Marokko?

Zijn voorganger won eerder dit jaar al een woestijnrally in Abu Dhabi. Of de E2 versie de start van de Dakar rally gaat halen zal onder andere afhangen van hoe de elektrische racebuggy presteert tijdens de Rallye du Marco, begin oktober.

Qua design is de hybride rallybuggy vrijwel compleet vernieuwd, onder andere ook om aan de nieuwe regels te voldoen. Van het vorige model is niet één carrosseriedeel overgenomen. Het aerodynamische concept van de carrosserie tussen het front en de achterzijde is eveneens volledig nieuw. Het breedste punt is nu de cockpit, terwijl de carrosserie naar onderen taps toeloopt. Audi heeft de spatborden verwijderd die zich achter de voorwielen bevonden en de overgang naar de portieren vormden. Hierdoor hebben de ontwerpers gewicht kunnen besparen en de totale luchtweerstand met ongeveer 15 procent verminderd. Dit verandert niets aan de topsnelheid; die blijft reglementair beperkt tot 170 km/u. De verbeterde luchtstroom biedt echter een groot voordeel dat het stroomverbruik van de elektrische auto vermindert.