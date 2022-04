Subsidie voor zero-emissie vrachtwagens

De overheid wil bedrijven die van plan zijn een zero-emissie vrachtwagen aan te schaffen, in plaats van een (vervuilende) diesel, gaan helpen. Daarvoor wordt tussen nu en 2027 een subsidieregeling ingesteld. Bedrijven kunnen via die regeling tot 60 procent van de meerkosten die gemoeid zijn met de aanschaf van een elektrisch of op waterstof rijdende vrachtwagen, vergoed krijgen. Die vergoeding bestaat deels uit een subsidie en deels uit belastingvoordeel voor zero-emissie vrachtwagens.

Dit jaar 13,5 miljoen in de subsidiepot

Dit jaar wordt hiervoor 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. In totaal zal de subsidiepot tot en met 2024 met 40 miljoen euro gevuld gaan worden. Over het budget dat vanaf 2025, tot en met 2027, beschikbaar komt, wordt in een later stadium besloten. In principe kunnen bedrijven maximaal 40 procent van de meerkosten voor de aanschaf van een zero-emissie vrachtwagen vergoed krijgen. Voor kleinere bedrijven, MKB’ers met minder dan tien werknemers, kan die vergoeding oplopen tot 60 procent.

De exacte hoogte van de subsidie hangt behalve de grootte van het bedrijf ook af van het soort vrachtwagen dat aangeschaft wordt. De meerkosten worden in ieder geval gerelateerd naar de kosten voor een vergelijkbaar dieselvoertuig.