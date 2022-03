EV’s worden goedkoper én populairder bij particulieren

Zoals al een tijdje bekend zijn vorig jaar, onder druk van het chiptekort en, eind van het jaar, de stijgende energieprijzen, veel minder nieuwe auto’s verkocht dan het jaar daarvoor. Met 323.000 exemplaren lagen die verkoopcijfers in 2021 ruim 9 procent lager. Van elke auto die in 2021 op naam gezet werd, was een op de vijf een EV, ofwel ruim 64.000. Het leeuwendeel van de elektrisch aangedreven auto’s was bedoeld voor de zakelijke markt. Dat is al jaren zo. Echter, het aandeel EV’s voor particulieren steeg vorig jaar flink. Waar in 2020 nog maar iets meer dan een op de tien (12%) elektrische auto’s naar een particuliere autorijder ging, was dat in 2021 al meer dan een op de vijf (21%). Dat blijkt uit een analyse van de RAI en BOVAG.

EV’s worden goedkoper

Een van de redenen dat steeds meer particuliere autorijders voor een elektrisch aangedreven bolide kiest is volgens die analyse het feit dat EV’s in aanschaf gemiddeld steeds goedkoper worden. In 2020 lag die gemiddelde prijs nog op 79.000 euro. In 2021 was dat nog ‘maar’ 51.000 euro. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de komst van steeds meer ‘kleinere’ of compacte EV’s.

Een andere reden is de subsidie die de overheid voor de aanschaf van een elektrisch aangedreven voertuig geeft. In 2021 was dat bedrag nog 4000 euro. Dit jaar is het weliswaar verlaagd naar 3350 euro, maar de overheid heeft het totaal beschikbare budget wel fors verhoogd, naar 71 miljoen euro. Ter vergelijk, de totale subsidiepot was in 2021 binnen enkele maanden al opgesoupeerd. Dit jaar zijn in de eerste twee maanden 12.000 subsidieaanvragen, ter waarde van 40 miljoen euro, binnengekomen. Ofwel, er is nog ruim 30 miljoen subsidie te vergeven.