Omoda & Jaecoo officieel van start in Nederland

Met een groots evenement in Circa Amsterdam is de officiële lancering van Omoda & Jaecoo in Nederland een feit. Het Chinese automerk, onderdeel van Chery Automobile, zet hiermee een belangrijke stap in zijn Europese expansie.
Vicepresident en CEO EU Jeff Zhang benadrukte het belang van ons land: “Nederland is niet zomaar een volgende stap, maar een cruciale markt als het gaat om duurzaam beleid, geëlektrificeerde mobiliteit en design-bewuste klanten.”
Chery Automobile werd in 1997 opgericht met de missie om innovatieve en kwalitatief hoogstaande auto’s wereldwijd toegankelijk te maken. Inmiddels is het merk uitgegroeid tot de snelst groeiende autoproducent in de Fortune Global 500. Meer dan 17 miljoen klanten in 120 landen rijden inmiddels in een Chery. Met 5 miljoen exportauto’s op de teller is het bedrijf bovendien al 22 jaar de grootste auto-exporteur van China.
Het geheim achter dit succes? Innovatie. Chery beschikt wereldwijd over ruim 14.000 engineers en acht R&D-centra, waaronder één in Duitsland. Volgens Zhang is de Europese consument leidend bij productontwikkeling: “In Europa, voor Europa – dat zie je bijvoorbeeld terug in onze joint venture met Ebro-EV Motors voor een fabriek in Barcelona.”
Tijdens de lancering in Amsterdam werd duidelijk dat Omoda & Jaecoo zich in Nederland willen profileren met praktisch gebruik en een hoge prijs-kwaliteitverhouding. Kevin Wang, General Manager Nederland: “Innovatie is voor ons geen doel, maar een middel. Wij vertalen dat naar mobiliteit voor mensen die waarde hechten aan gebruiksgemak en betrouwbaarheid tegen een scherpe prijs.”
De merkintroductie werd extra kracht bijgezet door de aanwezigheid van Harrie Lavreysen, recordhouder wereldkampioen baanwielrennen en de succesvolste Nederlandse Olympiër ooit. Hij is de nieuwe merkambassadeur van Omoda & Jaecoo.
De eerste modellen zijn inmiddels verkrijgbaar bij 15 dealers verspreid door heel Nederland.
Beide modellen zijn uitgerust met het Super Hybrid System (SHS), dat zorgt voor thermische efficiëntie, een groot bereik, lage emissies en hoge batterijveiligheid. De motorisering bestaat uit een vijfde generatie 1.5T DGI-hybride motor in combinatie met een generator en de Super Electric Hybrid DHT-transmissie.
Daarbovenop krijgen klanten 7 jaar garantie (tot 150.000 km) en uitgebreide aftersalesondersteuning.
Om een beter beeld te geven van de nieuwe modellen zetten we de belangrijkste cijfers op een rij.
• Vermogen: 235 pk gecombineerd
• Accu: 19,7 kWh lithium-ion
• Elektrisch bereik: ca. 85 km (WLTP)
• Verbruik: 1,2 l/100 km gecombineerd
• Laadtijd: 3 uur (AC, 7,4 kW)
• Vanafprijs: €37.900
• Vermogen: 305 pk gecombineerd
• Accu: 34,5 kWh lithium-ion
• Elektrisch bereik: ca. 125 km (WLTP)
• Verbruik: 1,5 l/100 km gecombineerd
• Laadtijd: 3,5 uur (AC, 11 kW)
• Vanafprijs: €52.900
(Specificaties zoals door Omoda & Jaecoo gecommuniceerd tijdens de Nederlandse marktintroductie.)
Omoda & Jaecoo start met 15 vestigingen bij onder andere Auto Berkelaar, Ursem Barten, Bochane, Haaima, Virena, Wassink, Auto Versteeg Buurman, Wittebrug en Dekker Autogroep. Met aanvullende dealercontracten moet er eind 2025 sprake zijn van landelijke dekking.
Het gamma wordt bovendien nog dit jaar uitgebreid met twee extra modellen.
Voor de Nederlandse markt werkt Omoda & Jaecoo samen met: