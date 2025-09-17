Omoda & Jaecoo officieel van start in Nederland

Met een groots evenement in Circa Amsterdam is de officiële lancering van Omoda & Jaecoo in Nederland een feit. Het Chinese automerk, onderdeel van Chery Automobile, zet hiermee een belangrijke stap in zijn Europese expansie.

Vicepresident en CEO EU Jeff Zhang benadrukte het belang van ons land: “Nederland is niet zomaar een volgende stap, maar een cruciale markt als het gaat om duurzaam beleid, geëlektrificeerde mobiliteit en design-bewuste klanten.”

Chery: van startup naar wereldspeler

Chery Automobile werd in 1997 opgericht met de missie om innovatieve en kwalitatief hoogstaande auto’s wereldwijd toegankelijk te maken. Inmiddels is het merk uitgegroeid tot de snelst groeiende autoproducent in de Fortune Global 500. Meer dan 17 miljoen klanten in 120 landen rijden inmiddels in een Chery. Met 5 miljoen exportauto’s op de teller is het bedrijf bovendien al 22 jaar de grootste auto-exporteur van China.

Het geheim achter dit succes? Innovatie. Chery beschikt wereldwijd over ruim 14.000 engineers en acht R&D-centra, waaronder één in Duitsland. Volgens Zhang is de Europese consument leidend bij productontwikkeling: “In Europa, voor Europa – dat zie je bijvoorbeeld terug in onze joint venture met Ebro-EV Motors voor een fabriek in Barcelona.”

Praktisch gebruik en prijs-kwaliteitverhouding

Tijdens de lancering in Amsterdam werd duidelijk dat Omoda & Jaecoo zich in Nederland willen profileren met praktisch gebruik en een hoge prijs-kwaliteitverhouding. Kevin Wang, General Manager Nederland: “Innovatie is voor ons geen doel, maar een middel. Wij vertalen dat naar mobiliteit voor mensen die waarde hechten aan gebruiksgemak en betrouwbaarheid tegen een scherpe prijs.”

De merkintroductie werd extra kracht bijgezet door de aanwezigheid van Harrie Lavreysen, recordhouder wereldkampioen baanwielrennen en de succesvolste Nederlandse Olympiër ooit. Hij is de nieuwe merkambassadeur van Omoda & Jaecoo.