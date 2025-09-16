OMODA & JAECOO groeit naar 15 showrooms in Nederland

OMODA & JAECOO breidt het Nederlandse dealernetwerk verder uit. Met de toevoeging van drie nieuwe dealerbedrijven – Ursem Barten, Auto Berkelaar en Bochane – stijgt het aantal locaties naar 15 showrooms verspreid over het land. Daarmee zet het merk opnieuw een belangrijke stap richting landelijke dekking.

Nieuwe partners in Amsterdam, Mijdrecht, Almere, Eindhoven, Tilburg en Apeldoorn

De zes nieuwe vestigingen zijn een aanvulling op het eerder gepresenteerde netwerk. Ursem Barten opent een showroom in Amsterdam, Auto Berkelaar in Mijdrecht en Bochane voegt er maar liefst vier toe: Almere, Eindhoven, Tilburg en Apeldoorn. Samen met de reeds aangesloten dealers Haaima, Virena, Wassink, Auto Versteeg Buurman, Wittebrug en Dekker Autogroep komt het totale aantal dealer-partners op negen.

Het doel van OMODA & JAECOO is om nog dit jaar landelijke dekking te realiseren. Er lopen inmiddels gesprekken met andere partijen om dit mogelijk te maken.

“Een game changer”

“Met deze uitbreiding van ons aanbod kiezen we bewust voor groei en vernieuwing,” zegt Riepke Hollander, Commercieel directeur van Ursem Barten (onderdeel van Spuigroep). “Als je kijkt naar wat OMODA & JAECOO te bieden heeft op het gebied van luxe, comfort, rijgedrag en design, in combinatie met een scherpe prijsstelling, dan mag je gerust spreken van een game changer. We zijn er trots op om als pioniers samen met OMODA & JAECOO dit nieuwe tijdperk in te luiden.”

Later vandaag worden OMODA & JAECOO officieel gelanceerd in Nederland en vinden de eerste uitleveringen plaats.

Zeven jaar garantie en onderdelenmagazijn

Alle modellen van OMODA & JAECOO worden geleverd met zeven jaar of 150.000 kilometer garantie. Bovendien beschikken de dealers over een eigen centraal magazijn in Schiphol-Rijk, waar inmiddels al meer dan 30.000 onderdelen op voorraad liggen. Dit moet zorgen voor snelle service en betrouwbare levering van onderhoud en reparaties.

📸 Foto: De showroom van Dekker in Zwaag