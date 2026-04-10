Tesla mag Full-Self Driving lanceren in Nederland: dit is wat dat inhoudt

Automotive10 apr , 23:22doorLaura Jenny
We wisten al dat Tesla ermee bezig was, maar nu is de kogel door de kerk. De RDW heeft Tesla toestemming gegeven om Full-Self Driving in Nederland uit te brengen. Het is voor het eerst dat zo'n geavanceerd rijsysteem in Nederland is toegestaan, maar automobilisten moeten zich ook weer geen dingen in het hoofd halen: het is nog altijd de bestuurder die verantwoordelijkheid draagt voor wat de auto doet.

Tesla Full-Self Driving mag in Nederland

Naast de verantwoordelijkheid moet de automobilist altijd kunnen ingrijpen. Het is dus niet de bedoeling dat je een dutje gaat doen of een tijdschrift gaat lezen terwijl je de Full-Self Driving-modus inschakelt in je Tesla. De auto kan zelf rijden van A naar B en je hoeft je handen niet op het stuur te houden. Ook werkt het alleen op snelwegen, waarbij de auto zowel inhaalacties kan doen als afslagen kan nemen.
Wanneer FSD precies naar Nederland komt is nog onbekend, er wordt gesproken over 'binnenkort', dus het zal waarschijnlijk eerder een kwestie van weken zijn dan van maanden.

