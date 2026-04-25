Uber was altijd een rots in de branding: je kon er altijd wel op vertrouwen dat waar je ook was, er wel een Uber was om je thuis te brengen. Maar, is dat nog wel zo? Er komen steeds meer foefjes bij in de app die zorgen dat het in ieder geval niet meer zo voelt.

Landkaart vol Ubers: geen rit

De landkaart is vol met autootjes: er zijn duidelijk veel Ubers actief, maar toch lukt het maar niet om een rit te vinden. ‘Het is erg druk’, staat er dan. Waar dat natuurlijk zeker kan, vooral bij evenementen waar veel mensen zijn. Echter komt Uber nu steeds vaker met voorrangsgeld: het vraagt geld zodat je ‘voorrang’ krijgt. Het is alleen de vraag of het voorrang is of je ritverzoek überhaupt pas aan chauffeurs wordt aangeboden wanneer het druk is. Het lijkt er sterk op dat Uber het verschil tussen vraag en aanbod hiermee beïnvloedt, waardoor je lang kunt wachten.

Maar goed, je kunt dus besluiten om geld te betalen om voorrang op anderen te krijgen. Opvallend is dat het wanneer het in eerste instantie wordt aangegeven er een hogere prijs wordt gerekend dan wanneer je na lang wachten je verzoek toch maar annuleert. Dan komt Uber namelijk alsnog met de mededeling of je echt niet gewoon wil betalen om eerder aan de beurt te zijn.

Extra betalen om een rit te krijgen

Nu kun je daar op meerdere manieren naar kijken: het is natuurlijk een luxe oplossing om een Uber te nemen, dus moet je dan op een paar euro meer of minder kijken? Tegelijkertijd kan iemand dan dus afkopen eerder een Uber te krijgen, terwijl een ander het misschien toch enigszins uit nood nodig heeft. Je bent als gebruiker namelijk toch wel een beetje afhankelijk van wanneer die pop-up dan in beeld komt dat je meer kunt betalen voor voorrang.