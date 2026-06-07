Met de Nuvolari gooit Audi het over een compleet andere boeg: 1.001 pk, vier motoren, technologie rechtstreeks uit de Formule 1 en een productie van slechts 499 exemplaren. Dit is Audi's snelste en krachtigste productieauto ooit.

De naam zegt het al: de Audi Nuvolari is vernoemd naar Tazio Nuvolari, de legendarische Italiaanse coureur die bekend stond om zijn onverschrokkenheid en vastberadenheid. Die spirit zit duidelijk in het DNA van deze supercar. Audi onthult met de Nuvolari zijn eerste supercar met een krachtige hybride aandrijflijn, en de cijfers liegen er niet om. Van 0 naar 100 km/u in 2,6 seconden, de 200 km/u wordt vanuit stilstand bereikt in 6,8 seconden en de topsnelheid ligt boven de 350 km/u.

Vier motoren, één doel

Het hart van de Nuvolari is een hybride aandrijflijn met een maximaal systeemvermogen van 736 kW — omgerekend precies 1.001 pk. Die power komt van een combinatie van een 4,0-liter V8-biturbo met 800 pk en drie axiale flux-elektromotoren van elk 110 kW. De verbrandingsmotor loopt door tot 10.000 tpm, een toerenbereik dat normaal alleen in de racerij voorkomt. Twee elektromotoren zitten op de vooras en leveren samen een koppel van maar liefst 2.150 Nm, terwijl een derde elektromotor tussen de V8 en de transmissie het systeem compleet maakt.

Formule 1-technologie op de weg

Audi heeft voor de Nuvolari zwaar geleund op kennis uit de Formule 1. Dat geldt voor de carbon carrosserie — een primeur voor Audi als productieauto — maar ook voor de actieve aerodynamica met een adaptieve achtervleugel die werkt in drie standen. In prestatiemodi schakelt de vleugel automatisch, en er zit zelfs een DRS-knop op het stuur waarmee de bestuurder handmatig de luchtweerstand kan verlagen voor extra topsnelheid. In de configuratie met hoge neerwaartse druk genereert de Nuvolari meer dan 400 kg downforce.

quattro predictive ride

Het quattro-systeem krijgt in de Nuvolari een nieuwe generatie: quattro predictive ride. Het systeem analyseert continu rijsituaties op basis van stuurhoek, giersnelheid, acceleratie en gripniveau, en reageert proactief bij dreigend gripverlies. Bestuurders hebben vier rijmodi tot hun beschikking — van E-Hybrid voor puur elektrisch stadsgebruik tot Dynamic+ voor een volledig emotionele rijervaring — plus een Track-modus met aanpasbare tractiecontrole.

499 exemplaren, levering in 2027

De Audi Nuvolari wordt gebouwd in een oplage van 499 stuks. De leveringen starten in de eerste helft van 2027.