Audi A6 Limousine 2025: klassieke klasse in een modern jasje

De Audi A6 is al decennialang een icoon onder zakelijke sedans. In 2025 tilt Audi dit erfgoed naar een nieuw niveau met de introductie van de nieuwe A6 Limousine: een model dat klassieke elegantie naadloos combineert met moderne technologie, duurzame materialen en intelligente rijassistentie. Waar traditionele luxe en innovatie samenkomen, ontstaat een sedan die opnieuw de norm zet in het hogere segment.

Met een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,23 – de beste waarde ooit voor een Audi met verbrandingsmotor – bewijst de nieuwe A6 Limousine dat aerodynamica een cruciale rol speelt in design en efficiëntie. De auto is per 17 april te bestellen in Nederland, vanaf €64.990.

Elegantie met een scherp randje: het exterieurontwerp

De A6 Limousine blijft trouw aan Audi’s herkenbare design-DNA, maar dan in een slanker, scherper en dynamischer profiel. Met een lengte van 4,99 meter (60 mm langer dan zijn voorganger) en een wielbasis van 2,92 meter is de sedan royaal van formaat, zonder aan sportiviteit in te boeten.

Opvallende kenmerken zijn onder meer:

Laag geplaatste Singleframe-grille

Vlakke LED-lichtunits, optioneel met Matrix LED-verlichting

Grote 3D ‘air curtains’ en actieve luchtinlaten

Lichtbalk over de achterzijde, verbonden met scherp getekende achterlichten

Markante diffusor met geïntegreerde uitlaatsierstukken

Audi’s Premium Platform Combustion (PPC), waarop ook de nieuwe Q5 en A5 zijn gebouwd, vormt de technische basis van dit model. Het innovatieve E³ 1.2 elektronicaplatform zorgt voor constante connectiviteit en regelmatige digitale updates.