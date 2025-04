Audi lanceert nieuw merk in China: zonder vier ringen, mét focus op jonge techliefhebbers

Tijdens de Auto Shanghai 2025 heeft Audi een opvallende stap gezet: het introduceert een compleet nieuw submerk, speciaal ontwikkeld voor de Chinese markt. En dat doet het niet onder de iconische vier ringen – maar onder de naam AUDI, met hoofdletters én een compleet nieuwe branding. De lancering markeert een belangrijk moment voor het merk, dat met deze zet duidelijk inspeelt op de groeiende vraag naar elektrische voertuigen in China én op de smaak van jongere, techgerichte consumenten.

Een Audi, maar dan anders

Het nieuwe merk AUDI moet niet worden verward met het bestaande premiumlabel van het Duitse concern. Het is geen afsplitsing, maar een gerichte aanvulling op het bestaande portfolio – ontworpen “in China, voor China”. Daarmee sluit Audi aan bij de strategie die ook andere grote autofabrikanten (zoals VW en BMW) steeds vaker hanteren op de Aziatische markt: lokaal design, lokale technologie en lokale productie.

De visuele identiteit van het merk is opvallend: het AUDI-logo komt zonder de klassieke vier ringen, waarmee het zich ook qua merkbeleving loskoppelt van de moederorganisatie. Het richt zich op een jongere generatie stedelijke consumenten, die naast duurzaamheid ook waarde hechten aan slimme technologie en personalisatie.

AUDI E5 Sportback: het eerste model

De aftrap van het nieuwe submerk komt in de vorm van de volledig elektrische AUDI E5 Sportback. Deze sportieve EV is samen met SAIC ontwikkeld – een van China’s grootste autofabrikanten en Audi’s strategische partner in het land. De E5 is gebaseerd op een eerder conceptmodel, maar is nu klaar voor de weg.

Wat we weten over de specs:

800V architectuur voor ultrasnel laden

100 kWh-batterij met een actieradius tot 700 km (CLTC)

Snelladen tot 370 km bereik in 10 minuten

Futuristisch, minimalistisch interieur met focus op digital-first experience

Audi benadrukt dat dit geen ‘aangepaste Europese wagen’ is, maar een voertuig dat volledig vanaf de tekentafel is ontworpen voor de Chinese consument. De auto krijgt dan ook een software-ervaring die is afgestemd op Chinese ecosystemen, inclusief lokale spraakassistenten, navigatie en apps.

Meer modellen in de pijplijn

De E5 Sportback is nog maar het begin. Audi heeft bevestigd dat er in 2026 en 2027 twee extra modellen onder het nieuwe AUDI-label verschijnen: een sedan en een SUV. Alle drie de voertuigen worden gebouwd op een gemeenschappelijk platform dat is ontwikkeld in samenwerking met SAIC.

Hiermee maakt Audi duidelijk dat het AUDI niet als experiment ziet, maar als een langetermijnstrategie om marktaandeel te winnen op een van de meest competitieve en snel ontwikkelende EV-markten ter wereld.

Lokale productie, lokale relevantie

China is wereldwijd gezien de grootste markt voor elektrische voertuigen en een regio waar technologische trends zich razendsnel ontwikkelen. Met AUDI speelt het merk niet alleen in op de vraag naar EV’s, maar ook op lokale voorkeuren op het gebied van design, software en gebruikerservaring. Door gebruik te maken van lokale productie, partners en leveranciers, vergroot het merk bovendien zijn flexibiliteit en snelheid in productontwikkeling.