Er wordt al maanden gespeculeerd over de solid-state batterij van Donut Lab die enorm snel opgeladen zou kunnen worden en daardoor een revolutie binnen het elektrische autosegment zou kunnen ontketenen. Volgens een expert op het gebied van batterijen op YouTube blijkt het echter toch om een gewone lithium-ion-accu te gaan.

Even een terugblik om alle informatie op een rij te hebben staan: begin dit jaar kondigde Donut Lab een solid-state batterij, ook wel een vastestofbatterij, aan voor elektrische auto ’s. Deze accu zou een energiedensiteit van 400 Wh per kilogram hebben. Dat zou er voor zorgen dat hij in wel 5 minuten volledig opgeladen kunnen worden, dat hij 100.000 keer opgeladen kan worden zonder slijtage en dat hij nog prima zou kunnen functioneren bij extreme temperaturen.

De batterij zou dan ook een revolutie kunnen ontketenen binnen de elektrische auto-industrie. Razendsnel opladen en nog vaak ook voordat de accu vervangen moet worden: wie wil dat nou niet? De aankondiging riep echter ook veel wantrouwen op, ondanks allerlei tests die Donut Lab zelf publiceerde.

Het onderzoek

Ziroth, een YouTuber die veel ervaring heeft met het analyseren van batterijen, heeft in samenwerking met meer dan twintig onafhankelijke batterij-experts nu een uitgebreid onderzoek gepubliceerd waarin wordt geclaimd dat Donut Lab de boel zou belazeren. En dat terwijl het bedrijf zo’n 25 miljoen dollar van meer dan 1300 investeerders heeft opgehaald.

De YouTuber claimt namelijk dat het helemaal niet om een solid-state batterij gaat, maar om een doodnormale lithium-ion-batterij. Er was natuurlijk al de nodige twijfel over de claims van Donut Labs – mede doordat de uitgevoerde tests van het bedrijf niet hun belangrijkste claims bewezen – maar nu lijkt de waarheid boven water te komen

Het belangrijkste bewijs dat het om een lithium-ion-batterij gaat lijkt data over de uitzetting van de cellen in de batterij te zijn. Wanneer een batterij opgeladen wordt, zetten de cellen zich uit om de ionen binnen te laten. Volgens de onderzoekers die met Ziroth hebben samengewerkt komt de manier waarop de cellen worden uitgezet precies overeen met die van lithium-ion-batterijen, en is het onmogelijk dat het om een solid-state batterij gaat.

Web van leugens

De YouTuber besteedt ook tijd aan het mogelijke web van leugens dat gesponnen is rondom de batterij. Een Duits bedrijf genaamd CT Coatings zou de technologie voor de batterij leveren, terwijl Nordic Nano de fabrikant zou worden, met Donut Lab als het bedrijf dat de batterij commercieel zou aanbieden. Maar volgens het onderzoek heeft CT Coatings simpelweg een lithium-ion-batterij in vermomming afgeleverd.

Daarbij zouden de eerste voertuigen met de batterij in het eerste kwartaal van dit jaar naar consumenten worden verscheept, maar dit is blijkbaar niet gebeurd. Er zijn wel voertuigen gemaakt, maar die zijn alleen van de band afgerold om het produceerproces te verfijnen. Het gaat dus om pre-productie-exemplaren die niet voor de consument zijn bedoeld.

Op moment van schrijven is nog niets volledig zeker, maar de bewijzen die de claims van Donut Lab tegenspreken blijven zich opstapelen. Het ergste van dit alles is dat de 25 miljoen dollar die opgehaald is vooral van kleine investeerders komt – gewone mensen die wat van hun geld hebben geïnvesteerd in een technologie die op dit moment wellicht helemaal niet mogelijk is.

Nogmaals: een definitief oordeel over de zogenaamde solid-state batterij van Donut lab kan nog niet gegeven worden, maar het bedrijf heeft inmiddels alle schijn tegen. Wordt ongetwijfeld vervolgd…