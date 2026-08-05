Android heeft Android Auto en Apple heeft CarPlay: het zijn de autoplatforms als verlengde van de smartphone-besturingssystemen. Nu breidt die van Apple uit, want je kunt zo op boten ook van dezelfde CarPlay-ervaring genieten.

Apple BoatPlay

Het werkt wel een beetje anders dan bij Apple CarPlay, dat in heel veel auto’s tegelijk werkt het is in eerste instantie alleen beschikbaar op de vloot van MasterCraft Boat Holdings. Het voegt CarPlay toe aan Crest- en Balise- boten , die nieuw worden gemaakt. Het bedrijf heeft daar als botenbouwer natuurlijk wat minder verstand van, maar daarom werkt het samen met Savvy Navvy om het mogelijk te maken.

Mensen die zo’n boot kopen maken ook gebruik van de Savvy Navvy-app om zo CarPlay te kunnen gebruiken. Het werkt op de boot grotendeels hetzelfde als op de weg, maar dan met superpower dat je die mobiele app van Savvy Navvy kunt gebruiken, want die bevat namelijk nautische kaarten, GPS-tracking en bijvoorbeeld live weerupdates: allemaal dingen die belangrijk zijn als je met een boot op pad gaat.

Savvy Navvy geeft aan: “Bootmensen vragen al jaren om een modern infotainmentsysteem. Plan je reis op de bank, stap aan boord en het staat al op het roer. Geen ingewikkelde manieren om te synchroniseren; het werkt gewoon. Savvy Navvy voor CarPlay werkt op iOS en Android met elk compatibel scherm. Ik ben ontzettend blij om te zien dat Crest en Balise CarPlay beschikbaar maken voor hun vaarders."

CarPlay op de boot

Verder kun je dus ook de bekende mogelijkheden van Apple CarPlay verwachten, zoals het kunnen afspelen van muziek en het ontvangen van berichtjes. Je krijgt bij aankoop van de boot een abonnement op de app cadeau. Verder biedt CarPlay niet echt iets specifiek voor boten, maar dat is dus waar die Savvy Navvy-app dan voor is.

In auto’s heeft CarPlay ook heel wat op poten staan, want er zou een grote verandering naar het platform komen. De software wordt verbeterd, waardoor de GPS betrouwbaarder zal werken. Je blauwe stip op de Apple Kaart zal dus binnenkort vaker op de goede plek staan. Dat is fijn, want het is heel irritant als hij er net naast zit, iets wat vooral in grote steden eerder voorkomt.

Je wordt dus straks zowel op zee als op het droge beter genavigeerd met Apple CarPlay: het belooft ook naar losse schermen voor op de boot te komen.