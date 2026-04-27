Jaecoo-8

Jaecoo's nieuwe topmodel is een 428 pk sterke SUV die meer dan 1.000 km haalt

Automotive27 apr , 6:55doorJeroen de Hooge
Jaecoo presenteerde op de Beijing International Auto Show 2026 zijn nieuwe vlaggenschip: de Jaecoo 8 SHS-P. Een grote plug-in hybride SUV met vierwielaandrijving, 428 pk en een totale actieradius van meer dan 1.000 kilometer. Vanaf mei staat hij bij de Nederlandse dealers.

Krachtig én zuinig

De Jaecoo 8 SHS-P combineert een 1,5-liter turbobenzinemotor met drie elektromotoren, een 34,4 kWh accu en een 3DHT-transmissie. Systeemvermogen: 315 kW (428 pk) met 580 Nm koppel. De sprint van 0 naar 100 duurt 5,8 seconden, de topsnelheid bedraagt 180 km/u. Volledig elektrisch rijden kan 134 kilometer ver, het totale bereik is meer dan 1.000 km. Het brandstofverbruik in hybridemodus start vanaf 2,1 liter per 100 km. De elektromotor op de achteras verzorgt de vierwielaandrijving en zorgt voor grip op alle ondergronden.

Laden

De accu ondersteunt AC-laden tot 6,6 kW en DC-snelladen tot 70 kW — opladen van 30 tot 80 procent duurt zo'n 25 minuten. Bidirectioneel laden (V2L) is standaard, waarmee je externe apparaten kunt voeden vanuit de auto.

Ruimte en technologie

De Jaecoo 8 SHS-P is leverbaar met vijf of zeven zitplaatsen en biedt tot 2.021 liter bagageruimte. Binnenin staan twee 12,3-inch schermen voor instrumentarium en infotainment, aangedreven door een Qualcomm 8155-processor. Draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een 540°-camerasysteem, een augmented reality head-up display en een audiosysteem met veertien luidsprekers zijn standaard. Stoelverwarming, -ventilatie en -massage, sfeerverlichting en een panoramisch schuifdak completeren het comfort.

Kerncijfers

- Systeemvermogen: 315 kW (428 pk)
- Koppel: 580 Nm
- 0-100 km/u: 5,8 s
- Elektrische actieradius: 134 km
- Totale actieradius: meer dan 1.000 km
- Batterij: 34,4 kWh
- Bagageruimte: tot 2.021 liter

Beschikbaarheid

De Jaecoo 8 SHS-P is vanaf mei 2026 verkrijgbaar bij de circa 25 Omoda Jaecoo-dealers in Nederland. Net als de rest van het gamma wordt het model geleverd met zeven jaar garantie of 150.000 km, en acht jaar garantie op de accu.

