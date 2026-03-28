De zelfrijdende taxi’s van Waymo doen het goed. Er zijn in twee jaar tijd al heel veel ritten gereden: in 2024 was het nog 50.000 per week, nu is dat 500.000 stuks. Een indrukwekkende prestatie, zeker omdat het bedrijf nog niet heel breed beschikbaar is. Er zijn nu 10 Amerikaanse steden waar de taxi’s rijden. In een post op X deelt het bedrijf dit cijfer.

In twee jaar tijd hebben de robotauto’s hard gewerkt. In eerste instantie was dat in Phoenix, San Francisco en Los Angeles, maar inmiddels is er een flinke groep bijgekomen: Austin, Atlanta, Miami, Dallas, Houston, San Antonio en Orlando. Die laatste groep kwam er in een jaar tijd bij. Inmiddels is het aan het kijken wat het kan doen in Tokio en worden de auto’s dit jaar ook verwacht in Londen, waar ze nu al testritten maken.

De vloot van Waymo is waarschijnlijk lang niet zo groot als je zou denken: er zijn nu 3.067 robotaxi’s actief. Zij rijden met het vijfde generatie zelfrijdende systeem dat door Waymo werd ontwikkeld, maar het zesde generatie systeem komt er binnenkort aan. Die wordt op de Zeekr minivan gezet en op de Hyundai Ioniq 5. Waymo haalt dus veel uit zijn robotaxi’s en dat is belangrijk. Een robotaxi die doelloos en leeg door de straten rijdt is niet alleen duur voor Waymo, maar ook irritant voor ander verkeer: ze dragen bij aan een groter volume van auto’s op de weg.

Wel zijn er nog uitdagingen waarmee Waymo aan de slag moet: zo lijken Waymo’s slecht te reageren op schoolbussen en maken mensen zich in San Francisco zorgen over hoe er wordt omgegaan met robotaxi’s die ergens vast komen te zitten. Soms zijn er politieagenten en brandweermannen nodig om de auto’s uit dit soort situaties te halen.