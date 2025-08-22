Yellow Cabs krijgen meer concurrentie: Waymo mag in New York rijden

De zelfrijdende taxi’s van Waymo mogen binnenkort ook in New York de straat op. De taxi’s zijn erg succesvol (en soms ook irritant) in onder andere San Francisco en gaan nu dus naar de Big Apple, waar het een stuk drukker is op straat.

Taxi’s in New York

Als je vroeger op een van die mooie wolkenkrabbers stond, dan zag je op de straten bijna alleen maar gele taxi’s. Je ziet het ook in series en films altijd: New York is de ultieme taxi-stad. Iedereen gebruikt ze, je hoeft maar een paar seconden te wachten en je haalt er zo eentje aan. Dat is al iets minder geworden, door onder andere de komst van Uber, maar er beloven er nog minder te worden nu Waymo zijn intrede doet in de City that never sleeps.

Waymo mag nog niet zijn hele vloot in de stad loslaten, het gaat nu eerst beginnen met een test waarbij acht autonome voertuigen rijden in Manhattan en Downtown Brooklyn. Daarnaast zit er ook een veiligheidschauffeur bij, die niet rijdt, maar wel kan ingrijpen als dat nodig is. Waymo wil dat liever niet, maar de gemeente in New York staat het niet toe. Er zijn nog geen zelfrijdende taxi’s in de stad te vinden die helemaal autonoom rijden.