Zelfrijdende taxi’s in San Francisco blijven ‘s nachts maar toeteren

Het moet een vreemde gewaarwording zijn: op een parkeerplaats voor zelfrijdende taxi’s van Waymo is het elke nacht een flink kabaal. De auto’s beginnen namelijk te toeteren en dat doen ze dus midden in de nacht. Er zou een oplossing voor komen, maar die is er nog steeds niet. Sommige buren doen er geen oog door dicht.

Toeterende Waymo-taxi’s

Al sinds de jaren ‘30 van de vorige eeuw zijn we ermee bezig: hoe kunnen we auto’s zelfrijdend maken? Waymo is het gelukt met zijn zelfrijdende taxi. Het is lang een geheim project geweest van Google dat werd gestart door Sebastian Thrun van Stanford. Inmiddels hebben Waymo’s van alle zelfrijdende taxi’s ter wereld de meeste kilometers gereden: meer dan 25 miljoen kilometer.