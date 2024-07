Tesla stelt de aankondiging van zijn Robotaxi uit

Tesla staat op het punt om een nieuwe tak van sport aan te boren, want het wil zich mengen in de wereld van robot-taxi’s. Zelfrijdende taxi’s dus. Een nogal berucht onderwerp, want de zelfrijdende taxi’s in San Francisco gaan gepaard met flinke opstartproblemen. Ook Tesla lijkt het met zijn Robotaxi niet vlekkeloos te vergaan: de geplande aankondiging van de vloot wordt volgens een gerucht verplaatst van 8 augustus naar oktober.

Tesla Robotaxi

De reden dat dat opvallend is, dat is dat er nu toch al een goedwerkende Robotaxi zou moeten zijn: anders zou je de presentatie niet al plannen, toch? Dat er misschien productieproblemen zijn met meer bolides, dat maakt in principe niet uit: de aankondiging hoeft niet direct te volgen op een onthulling dat ze ook al ergens gaan rijden, bijvoorbeeld. Toch lijkt er wel een kink in de kabel, waardoor we ons afvragen of er is met de bolide zelf is, of misschien met een aankondiging over waar ze gaan rijden en de lokale overheid die daar misschien nog wat regels aan wil verbinden.

Waarschijnlijk is het een probleem met de bolides zelf. De volledig autonoom rijdende taxi wordt later aangekondigd omdat de engineers van Tesla meer tijd nodig hebben om prototypes te bouwen, stelt Bloomberg. Tesla zou door de komst van de Robotaxi zelfs wat andere plannen op de lange baan hebben geschoven of zelfs geannuleerd hebben. Aan de andere kant zijn we van Tesla wel wat vertraging gewend, dus of dat voor andere vehikels te maken heeft met de Robotaxi, en dat het ook met de aankondiging van de Robotaxi gebeurt, dat is eigenlijk geen verrassing. Onder andere de goedkopere Tesla die eerder werd beloofd zou niet meer komen door de komst van de autonoom rijdende taxi.

In my story about fraud investigations into Tesla's "Self-Driving" promises, a former SEC official said Musk's 8/8 Robotaxi statements could subject him to liability, particularly if there are promises it is evident Tesla can't deliver on. https://t.co/JkWDL8KlXV https://t.co/7VFglNKeSS — Faiz Siddiqui (@faizsays) July 11, 2024

Autonome Lynk & Co

Het Robotaxi-idee gaat ongeveer werken zoals Lynk & Co: iemand bezit zo’n auto en kan deze uitlenen aan anderen. Die anderen betalen daar geld voor aan de eigenaar en zo verdient deze wat geld. Het idee is dat een Tesla Robotaxi-eigenaar hun auto eropuit kunnen sturen om mensen op te halen en af te zetten en dan geld te rekenen. Een soort Uber, zonder dat je zelf achter het stuur hoeft te kruipen. Dat is natuurlijk nog heel verre toekomstmuziek, want tot op heden zijn de verwachtingen van zelfrijdende auto’s erg laag.

Dat zie je bijvoorbeeld in San Francisco met de Waymo’s: die blokkeren soms de hulpdiensten en zien ook wel eens een plotseling overstekende wandelaar over het hoofd. Daarnaast is het juridisch ook een uitdaging: je mag een auto er niet in zijn eentje op uitsturen, omdat er altijd een verantwoordelijke aan boord moet zijn die zijn ogen op de weg houdt en ook de verantwoordelijkheid draagt bij ongelukken. In een heel verre toekomst zou dat misschien kunnen veranderen, maar op dit moment is dat nog heel erg ver weg.