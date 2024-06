Waar je op moet letten als je een tweedehands Tesla koopt

Als je zo’n tweedehandsje wil gaan kopen, let dan goed op de staat van de auto. Het verhuurbedrijf Hertz heeft bijvoorbeeld 30.000 tweedehands Tesla’s die het van de hand doet, en daar komen een heleboel ex-Uber-auto’s in voorbij die waarschijnlijk al flink wat kilometers op de teller hebben. Maar ook als je een auto van Marktplaats koopt, dan zijn er zeker specifieke dingen om rekening mee te houden. Zo zal de batterij na jaren gebruik wat in capaciteit zijn afgenomen. Helemaal als mensen vaak gebruikmaken van SuperChargers in plaats van de langzamere, rustigere laders zoals een thuislader. Over het algemeen kun je rekenen op 10 procent minder capaciteit na 300.000 kilometer. Je kunt het checken door bij een SuperCharger te gaan staan en de batterijcapaciteit te bekijken.

SuperCharger

Houd er rekening mee dat het overdragen van het eigenaarschap over de Tesla ook even kan duren. Er wordt hier en daar gemeld dat het soms even duurt voordat de Tesla-app helemaal op de hoogte is van de nieuwe eigenaar. Dat betekent dat je geen SuperCharger kunt gebruiken en ook alleen in de rustige rijmodus kunt rondrijden.

Verder is het een kwestie van goed kijken of de banden allemaal hetzelfde en gelijk zijn, of het interieur nog helemaal intact is en je zou er zelfs voor kunnen kiezen om met een monteur naar de bolide te kijken, hoewel die uiteraard ook niet alles kan zien, omdat er nu eenmaal heel veel technologie in de auto zit. Koop een Tesla in ieder geval niet blind en maak eerst een rit om te ervaren of de bolide goed rijdt. Probeer dan ook zoveel mogelijk modi uit: dat vergeet je snel omdat je het zo leuk zal vinden om voor het eerst in je potentiële ‘nieuwe’ auto te rijden, maar dit is een kwestie van beter voorkomen dan genezen.