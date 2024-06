Tientallen Tesla Cybertrucks beklad met F Elon Musk

Het is geen fijne tijd om een Cybertruck-eigenaar te zijn. Of eigenlijk een koper van een Cybertruck. Eerst werd al bekend dat de auto’s later werden geleverd en nu wordt ook nog duidelijk dat veel bolides nog langer op zich laten wachten. Ze zijn namelijk beklad.

F Elon Musk

‘F Elon Musk’. Mooier maken we het niet, maar een hater van Elon Musk had duidelijk de behoefte om zich uit te spreken in de vorm van graffiti, met als ondergrond een groot aantal Tesla Cybertrucks. En dan ook daadwerkelijk van alle mogelijke kanten. De bolides stonden allemaal mooi bij elkaar geparkeerd, dus de dader kon in één keer zijn slag slaan.

De reden dat de Cybertrucks massaal geparkeerd stonden in Florida is het probleem met de ruitenwissers. Die hebben al langer problemen, maar Tesla zou er een nieuwe ruitenwissermotor in willen zetten bij auto’s die nog moeten worden geleverd. Daarom staan er op meerdere parkeerterreinen in de VS een heleboel Cybertrucks. De bolides zijn gigantisch, hebben een opvallend design en worden niet vaak gezien. Eén van die dingen op de weg trekt al enorm de aandacht: laat staan een parkeerterrein vol.

This is absolutely CRAZY. Someone vandalized almost a whole parking lot of BRAND NEW Cybertrucks in Florida. Can’t believe there’s people out there who would do these things. pic.twitter.com/BJ5l07k2m4 — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) June 21, 2024

Tesla Cybertruck

En ja, als je dan als Tesla zelf ook nog graffiti-achtige letters op je site zet om de Cybertruck aan te prijzen, én een topman hebt die nogal omstreden is, Elon Musk, dan kan er dus zoiets gebeuren. Een schrale troost voor de mensen die kopers zijn van deze Tesla’s: het is in ieder geval niet op hun rekening. De auto’s zijn op dit moment nog eigendom van Tesla, waardoor het voor Tesla’s rekening komt om deze auto’s schoon te maken. Zeker aangezien je je Cybertruck niet zomaar mag verkopen, is het fijn dat het nog wordt gefikst. Of er verder nog vernielingen zijn aangebracht is moeilijk te zien. En waarschijnlijk sowieso moeilijk: het zijn nogal ‘hufterproof’ gevaartes. Behalve voor hufters die met hun spuitbus op pad gaan.

Of het een heel persoonlijke actie was of dat het bij wijze van spreken een tiener was die zich verveelde, dat is onbekend. Nu heeft Musk wel meer haters, dus die zal er misschien minder door geraakt zijn dan als het een ander zou gebeuren. Wel staat buiten kijf dat dit echt niet kan en dat het uiteindelijk toch de Tesla Cybertruck-rijders zijn die de dupe worden. Ze moesten al langer wachten op hun auto, en nu wordt dat dus nog weer meer geduld opbrengen. Wachten omdat een veiligheidsprobleem met ruitenwissers wordt opgelost is toch een stuk minder erg dan wachten op iemand die zijn dag niet had.

Cyber Odyssey

Wil jij graag een Cybertruck in het echt zien? Dat zal niet zo snel gebeuren, zeker in ons land niet. Ze zijn in Nederland nog niet te koop. Wel komen ze toevallig de komende dagen naar Nederland ter ere van de Cyber Odyssey-route, waarbij de Cybertruck op 25 en 26 juni Eindhoven aandoet, op 28 en 29 juni Den Haag en dan van 1 tot 4 juli Amsterdam met tot slot op 5 en 6 juli Utrecht. Die auto’s zijn vooralsnog graffiti-vrij.